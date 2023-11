In der Magdeburger Straße "Kümmelsberg" ist es laut Polizei zu einem Brand gekommen.

Brand in Magdeburg: Zwei Verletzte und höherer Sachschaden

Am Dienstagvormittag, 7. Novemebr, wurden der Magdeburger Polizei sowie der Feuerwehr gegen 10 Uhr ein Wohnungsbrand im Kümmelsberg gemeldet.

Magdeburg/vs - Feuer in Magdeburg: Am Dienstagvormittag, 7. November, wurden der Magdeburger Polizei und der Feuerwehr gegen 10 Uhr ein Wohnungsbrand in der Straße "Kümmelsberg" gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es bereits sehr stark aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Während die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten begann, sperrte die Polizei die Straße „Kümmelsberg“ in beide Richtungen.

Der Brand in der Küche konnte zwar zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, dennoch entstand ein geschätzter Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zudem wurden zwei Anwohnerinnen leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasivergiftung laut Pressemitteilung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.