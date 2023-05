Russland-Sanktionen Flughafen Leipzig/Halle verdient mit den russischen Antonow-Fliegern Geld - Das ist der Grund

Seit dem Krieg in der Ukraine befinden sich drei russische Antonow-Frachter am Flughafen Leipzig/Halle im Stillstand. Die abgestellten Maschinen des Typs AN-124 stören am Airport aber nicht, denn mit den Antonows verdient der Flughafen sogar noch Geld.