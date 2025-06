Fördermittel für die Heizungssanierung Kredit und Zuschuss jetzt kombinierbar

sup. ● Der ungewöhnlich langeWinter 2012/2013 hat vielenHausbesitzern einen Hinweisdarauf gegeben, was maßgeblichzu den hohen Wohnnebenkostenbeiträgt: die veralteten Wärmeerzeugerin deutschen Heizungskellern,von denen mehr als 80Prozent dem heutigen Stand derTechnik nicht mehr entsprechen.In den meisten dieser Fälle kanneine Erneuerung des Heizkesselseine erhebliche finanzielle Entlastungbewirken, weil der Energiebedarfaktueller Anlagen weitunter den früher üblichen Wertenliegt. Noch deutlicher fällt derSpar-Effekt aus, wenn eine Heizungssanierungmit der Nutzungerneuerbarer Energien kombiniertwird. So lassen sich z. B. miteinem modernen Brennwertkessel,der durch eine Solaranlageund möglicherweise durch einezusätzliche Pelletheizung ergänztwird, die jährlichen Heizkostendurchaus um bis zu 70 Prozentreduzieren. Weil solche Modernisierungsmaßnahmenauchdie CO2-Emissionen vermindernund dadurch die Energiewendeunterstützen, fördert der Staathäusliche Wärmelösungen mit erneuerbarenEnergien. Schon 2012sind die Zuschuss-Pauschalen,die das Bundesamt für Wirtschaftund Ausfuhrkontrolle (BAFA)für Solaranlagen, Pelletkesselund Wärmepumpen gewährt,attraktiv aufgestockt worden.Neu ist jetzt, dass sich diese Mittelmit einem Förderdarlehen derKreditanstalt für Wiederaufbau(KfW) kombinieren lassen. SeitMärz 2013 können über das"KfW-Programm 167" zinsgünstigeKredite in einer Höhe von biszu 50.000 Euro je Wohneinheitbeantragt werden, wenn im Zugeeiner Heizungsumstellung auchauf regenerative Energiequellenwie Sonne, Biomasse oderUmgebungswärme gesetzt wird.Solaranlagen sind dabei bis zueiner Kollektorfläche von 40 m2förderfähig, Biomasseanlagen imLeistungsbereich von fünf bis 100kW und Wärmepumpen ebenfallsbis 100 kW Nennwärmeleistung.Die Voraussetzung: Die sanierteHeizungsanlage muss vor dem 1.Januar 2009 installiert wordensein. Und der Kredit muss vorBeginn der Maßnahmen über dieHausbank beantragt werden. NähereInformationen zu der neuenFörder-Option gibt es im Internetunter www.kfw.de. Wer sichgrundsätzlich eine Orientierungim Dschungel der rund 6.000 unterschiedlichenFörderangebote inDeutschland verschaffen möchte,sollte die Website des SystemanbietersWolf Heiz- und Klimatechnik(Mainburg) besuchen. Unterwww.wolf-heiztechnik.de führtein persönlicher "Förderservice"in wenigen Schritten zur jeweilsoptimalen Förderung für energetischeSanierungen – bis hin zumunterschriftsreif vorausgefülltenAntrag.