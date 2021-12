Für eine Büchse Pepsi

Die in einigen Entwicklungen sehr konfrontative Ausrichtung Russlands ist auch eine Folge der Politik der Marginalisierung des Landes in den Neunzigern. Der Westen unterstützte den unfähigen wie schwachen Präsidenten Boris Jelzin – nicht völlig uneigennützig. Dann kassierte man in Brüssel die Zusage, die Nato nicht bis an die Westgrenzen Russlands zu erweitern. Der wirtschaftliche, finanzielle und in Teilen auch militärische Niedergang des Landes war unübersehbar geworden. Im Weißen Haus war die Freude bald unverhohlen, dass Russland seinen Großmachtstatus scheinbar für immer verloren hatte.

Vieles hat sich seitdem gewandelt. Doch die westliche Vorstellung, dass sich die Staaten der Welt an dessen Demokratiemodell – welches auch Schwächen aufweist – ausrichten sollten, ist längst unrealistisch geworden.

Europas wichtigster Theaterregisseur, der Ostberliner Frank Castorf, hatte bereits 1996 auf Widersprüche und Folgen der europäischen und us-amerikanischen Außenpolitik in Sachen Osteuropa hingewiesen: „Es wird sich rächen, wenn wir nicht kapieren, wie zum Beispiel dieses Osteuropa funktioniert: dass man den Russen nicht einfach die Würde einer Großmacht wegnehmen und dafür eine Büchse Pepsi hinstellen kann.“ Doch auf Künstler, die etwas taugen, haben Politiker noch nie gehört.