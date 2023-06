Ein 50-Jähriger muss sich vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Stendal wegen Totschlags verantworten. Er soll seine ukrainische Freundin erschossen haben.

Totschlagsprozesss in Stendal

Der Angeklagte Franz R. beim Prozessauftakt am Landgericht Stendal.

Stendal/Genthin - Ein deutsch-kasachischer Jäger, der fast nur Russisch spricht, eine Ukrainerin, die mit ihren zwei Kindern vor dem Krieg in ihrem Land geflohen war, eine halbfeste Verbindung zwischen diesen beiden, eine Flasche Whisky, eine Schrotflinte und ein tödlicher Schuss – das sind die Fakten des Falles, der seit gestern am Landgericht Stendal verhandelt wird. Oberstaatsanwältin Ramona Schlüter nennt das Geschehen in ihrer Anklage: Totschlag.