Hund in Wanzleben geklaut

Ein Mann hat in Wanzleben einer Frau den Hund geklaut, so die Polizei.

Wanzleben/DUR. - In Wanzleben-Börde ist es am 8. März gegen 21.15 Uhr zu einem Diebstahl eines Hundes gekommen, so die Polizei.

Eine 43-jährige Frau sei mit ihrem Hund spazieren gewesen, als neben ihr ein Auto hielt und ein ihr bekannter 45-jähriger Mann ausgestiegen sein soll. Dieser schubste sie laut Polizei, nahm den Hund an sich und flüchtete mit seinem Pkw, nachdem er den Hund in das Fahrzeug gesteckt hatte.

Der Mann konnte am darauffolgenden Tag durch die Polizei ausfindig gemacht und der Hund seiner Besitzerin wieder übergeben werden. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Raubes und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da er zur Tatzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.