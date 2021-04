Ich glaub’, mein Wetterfrosch pfeift

Liebe Meteorologen, wer von euch hat sich diese Wettervorhersage für die neue Woche ausgedacht? Habt ihr noch alle Frösche im Glas? Schnee und Graupel bis ins Tiefland, morgens zugefrorene Autoscheiben und glatte Straßen! Geht's noch?

Schaut mal auf den Kalender: Am Montag ist der 12. April, Ostern ist schon eine Woche her. Dämmert's allmählich? Ganz genau, Ostern ist schließlich das zweite O der alten Autofahrerregel, wonach von O wie Oktober bis O wie das seit einer Woche vergangene Fest Winterreifen aufgezogen sein sollen.

Was heißt, dass seit der vorigen Woche Tausende regeltreue Autofahrer auf Sommerreifen unterwegs sind - und nun die Dummen sind. So wie gestern im Westen, wo ihr den Wintereinbruch schon einen Tag eher herbeivorhergesagt habt. Da rutschten und schlitterten Frühlingsfreunde reihenweise in die Gräben. Und was macht die Polizei? Die spricht nicht etwa ein Wetter-Machtwort, sondern verteilt Bußgeldbescheide - wegen Sommerreifen auf winterlichen Straßen. Macht 60 Euro plus einen Flensburg-Punkt! Ich glaub', mein (Wetter-) Frosch pfeift.