In Hassel spritzt der Dreck eineinhalb Meter hoch an die Hauswand

Die Begrenzung für Lkw auf Tempo 30 zeigt in Hassel kaum Wirkung.

Hassel/Droyßig/MZ. - Für die Ortslage Hassel gibt es auf der Camburger Straße keine Chance auf eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auch für Pkw von höchstens 30 Stundenkilometer. Das ist jetzt in der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Droyßig bekannt geworden.

Laut Messungen des Burgenlandkreises gäbe es dafür zu wenig Verkehr. Tempo 30 gelte so nur für Lkw. Doch laut einem Anwohner würden sich diese kaum daran halten. „Bei uns spritzt der Dreck teilweise eineinhalb Meter hoch gegen die Hauswand“, berichtete der Anwohner in der Sitzung. Er wunderte sich, dass im Ortsteil Romsdorf auf der gleichen Straße Tempo 30 möglich sei. „Das ist wegen der dortigen Bushaltestelle so“, erklärte Bürgermeister Heiko Arnhold (CDU).

Derweil hatte er aber auch gute Nachrichten bezüglich der Camburger Straße zu vermelden. Denn der Burgenlandkreis habe Mittel für den Ausbau der Kreisstraße jetzt fest in seinem Haushalt eingestellt.

Die Planungen sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden, so dass dann vielleicht sogar schon 2025 der Baustart für die außerordentlich marode Straße erfolgen kann.

In der Schrebergartenstraße in Droyßig sollen demnächst fünf Lärchen und in der Camburger Straße eine Fichte gefällt werden. Angebote werden dazu jetzt eingeholt.

Und in der Schlossstraße wird die Envia M die Ober-Stromleitung demnächst entfernen, um diese im kommenden Jahr unterirdisch neu zu verlegen.