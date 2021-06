„Insolvenzwelle wird es nicht geben“

Volksstimme: Herr Altmaier, wohin steuert Sachsen-Anhalts Wirtschaft?

Peter Altmaier: In Sachsen-Anhalt kommen derzeit mehrere positive Entwicklungen zusammen, die für mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze sorgen werden. Zum einen gibt es Milliarden-Strukturfondsmittel, die Ministerpräsident Haseloff im Rahmen des Kohleausstiegs für sein Bundesland erkämpft hat. Zusätzlich haben wir Mittel für die Transformation in der Autoindustrie. Im Rahmen unseres Konjunktur- und Zukunftspaketes stehen deutschlandweit sieben Milliarden Euro für den Bereich Wasserstoff zur Verfügung. Dieser kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Deutschlands Wirtschaft klimaneutral zu machen. Auch da spielt Sachsen-Anhalt eine bedeutende Rolle. All das zusammen wird einen Schub in Richtung nachhaltiger Re-Industrialisierung und zukunftsfähiger Arbeitsplätze auslösen.

Transformationsprozesse werden die Automobilbranche weiter fordern. Sind die vielen kleinen und mittelständischen Zulieferer hierzulande dafür gerüstet?

Eine Vielzahl von Zulieferern steht unter enormem Wettbewerbsdruck. Wir haben uns deshalb beim letzten Autogipfel darauf geeinigt, mehrere Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um dabei zu helfen, diese Transformation erfolgreich zu meistern. Es gibt viele qualifizierte Beschäftigte in diesem Bereich, auf diesen Schatz können und wollen wir nicht verzichten. Ich werde auch darauf achten, dass die Förderung regional ankommt, also da, wo sie auch besonders gebraucht wird. Die internationale Autokonjunktur ist wieder angesprungen. Diesen Moment müssen wir jetzt nutzen, um unsere Betriebe fit für die Zukunft zu machen.

Sind die ehrgeizigen Ziele beim Klimaschutz mit den Interessen der Wirtschaft vereinbar?

Ja, kluger Klimaschutz und Wirtschaftskraft sind zwei Seiten derselben Medaille und bedürfen einander. Auch bei Grünen und Klimaschützern setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass es ohne oder gegen die Industrie nicht möglich sein wird, den Klimawandel erfolgreich zu bekämpfen. Ich setze darauf, dass wir einen starken Konsens erreichen. Klimaschutzpolitik, die auf Innovation, nicht auf Verbote setzt, und Industriepolitik sind kein Gegensatz. Insbesondere in den neuen Ländern wird man von neuen Technologien stark profitieren.

Sind die Klimaschutzziele ehrgeizig genug?

Unsere neuen Klimaschutzziele, die der Bundestag im Juni verabschieden wird, sind ambitioniert, aber machbar. Klar ist: Wir müssen schneller vorankommen, etwa beim Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel und von Bahnverbindungen. Es gab Zeiten, da hat das 30, 40 Jahre gedauert. Wir haben in den vergangenen vier Jahren solche Genehmigungsverfahren schon enorm beschleunigt. Aber da geht noch viel mehr: Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass zu bürokratische Prozesse entrümpelt und Verfahren weiter beschleunigt werden.

Zum Thema Windkraft: Der Infraschall von Windrädern wurde jahrelang überschätzt, weil eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums vor Jahren zu falschen Ergebnissen gekommen war. Wie wird man zukünftig die Akzeptanz für Projekte verbessern können?

Das war ein Umrechnungsfehler, der vor zwanzig Jahren gemacht wurde und erst kürzlich entdeckt wurde. Das wurde berichtigt und ich habe mich dafür entschuldigt. Das Thema Akzeptanz nehmen wir sehr ernst. Es gibt Windausbau-Projekte, die vor Ort stark umstritten sind. Darauf haben wir mit Maßnahmen reagiert, die Befürwortern wie auch Gegnern solcher Projekte Rechnung tragen. Kommunen werden an Einnahmen beteiligt. Beim Thema Genehmigungsrecht haben wir für Beschleunigung gesorgt. Wenn nun noch die Bundesumweltministerin ein einheitliches Naturschutzrecht vorlegen würde, würde das den Kommunen Planungssicherheit und Klarheit verschaffen und die langen Genehmigungsprozesse verkürzen. Insgesamt läuft die Energiewende sehr erfolgreich, wir haben unsere Klimaziele für 2020 erreicht, seit 2009 hat sich der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland verdoppelt und bereits die Hälfte des Stroms, den wir vergangenes Jahr verbraucht haben, stammte aus Erneuerbaren Energien. Als Bundeswirtschaftsminister war mein Kompass bei allen Entscheidungen stets, dass wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung in Deutschland gewährleisten können.

Die Folgen der Corona-Pandemie werden die Wirtschaftweiter beschäftigen. Eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III haben Sie kürzlich in Aussicht gestellt. Welche Stellschrauben gibt es noch, um den Unternehmen zu helfen?

Wir haben den Unternehmen und ihren Beschäftigten mit über 100 Milliarden Euro erfolgreich geholfen, die Corona-Krise zu überstehen und eine Insolvenzflut zu verhindern. Wir stehen jetzt vor einem der stärksten Aufschwungsjahre seit der Wiedervereinigung. Für manche Unternehmen wird es noch eine Weile dauern, bis sie wieder in normales wirtschaftliches Fahrwasser gelangen. Deshalb setze ich mich dafür ein, die sogenannte Überbrückungshilfe III zu verlängern, die direkte Zuschüsse für Unternehmen bereitstellt, die diese nicht zurückzahlen müssen. Meine Vorschläge, wie das sinnvoll ausgestaltet werden kann, bespreche ich derzeit mit dem Bundesfinanzminister. Mir ist wichtig, schnell zu Ergebnissen und damit zu Planungssicherheit für Unternehmen zu kommen.

Bei vielen Unternehmern war der Unmut groß, weil Hilfen nicht kamen.

Für einen Unternehmer in Not, der auf Auszahlungen aus den Corona-Hilfsprogrammen wartet, ist jeder Tag ein Tag zu viel. Das ist auch verständlich. Man darf aber nicht vergessen: Es war eine immense Aufgabe für Bund und Länder aus dem Nichts heraus, eine neue Infrastruktur für Antragstellung, Berechnung und Gewährung von Leistungen aufzubauen und die zahlreichen unterschiedlichen Zuschuss- und Kreditprogramme mit der Europäischen Kommission abzustimmen. Insgesamt laufen die Programme inzwischen reibungslos und die Hilfsgelder kommen dort an, wo sie gebraucht werden. Über 100 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen und über 30 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld haben geholfen, dass die allermeisten Betriebe und Arbeitsplätze diese schwierige Zeit überstanden haben.

Folgt denn noch die große Insolvenzwelle?

Nein. Mit den von uns eingeleiteten Maßnahmen wird es in Deutschland keine große Insolvenzwelle geben.