Tangerhütte - Tangerhütte wird vorerst keine Erhöhung der Umlage für das Tierheim in Stendal zahlen. Diese Entscheidung löste großen Unmut in der Stadtratssitzung am Mittwochabend aus, denn die Vertreter des Tierheimes sind schon seit Anfang des Jahres um Gespräche bemüht. Eine Tierfreundin kündigte an, Fundtiere künftig vor dem Rathaus aussetzen zu wollen.

Im Stadtrat führte Tierheim-Schatzmeisterin Stefanie Paschke die Hintergründe für die anvisierte Erhöhung von 45 Prozent der Umlage ans Tierheim aus. Eigentlich sollte die Erhöhung bereits ab 2023 gelten, doch damit prallte man bereits im Rathaus von Tangerhütte ab. Jetzt hat der Stadtrat angesichts der dramatischen Haushaltslage entschieden, auch einer Erhöhung ab 2024 nicht zuzustimmen.

Seit 2019 habe sich vieles erhöht, das der Tierheim-Verein nicht länger allein schultern könne, berichtete Stefanie Paschke. Der Mindestlohn mache allein eine Kostensteigerung von 30 Prozent aus, Energiekosten rund 10 Prozent, gestiegene Tierarztgebühren etwa 15 Prozent. „Das sind drei Komponenten, auf die wir keinen Einfluss haben.“

Eigentlich müsste die Erhöhung der Umlage noch über die jetzt angebotenen 45 Prozent hinausgehen, man sei aber zuversichtlich, auch einiges über Spenden und andere Unterstützung abfedern zu können. Am Ende erinnerte sie daran, dass es bei der Unterbringung und tierschutzrechtlichen Versorgung von Fundtieren um eine Pflichtaufgabe der Kommune gehe, und bat um Unterstützung.

Doch die konnte der Stadtrat bei allem Verständnis für die Sorgen der Tierheimbetreiber angesichts der dramatischen Haushaltslage in Tangerhütte nicht geben. „Wir werden weiter zahlen, was wir bisher zahlen, aber eine Erhöhung ist nicht möglich“, sagte etwa Marcus Graubner (CDU). Es geht um eine Steigerung von zuvor 24802 Euro auf 35824 Euro – immerhin 11000 Euro mehr pro Jahr. Der bestehende Vertrag mit dem Tierheim in Stendal kann frühestens zum Jahresende 2024 gekündigt werden und darauf setzt Tangerhütte jetzt – auch wenn die Kostenlast damit beim Tierheim bleibt.

Zwischen 16 und 50 Katzen pro Jahr und zwischen einem und sechs Hunden kommen nach Statistiken des Vereins aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Tierheim an. Dass es bei den Katzen in den kommenden Jahren weniger werden dürfte, sprach Stadtrat Uwe Nastke (WG Lüderitz) an: „Wir haben eine Kastrationspflicht für Katzen beschlossen, dann müssten sich doch auch die Kosten drastisch reduzieren!“, sagte er.

Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) befürwortete – auf Nachfrage einzelner Stadtratsmitglieder nach einer Empfehlung der Verwaltung – die Erhöhung der Umlage. Allerdings erst ab 2024 und mit der Maßgabe, ab 2026 andere Wege zu finden. In der Beschlussvorlage, die dem Rat vorlag, hatte die Verwaltung noch die Ablehnung der Erhöhung empfohlen, obwohl man keine Alternativen zum Tierheim habe.

„Während der Haushaltssperre begrüßen Sie eine solche Ausgabe?“, frage Edith Braun (WG Lüderitz) nach und schimpfte, dass vieles im Bereich Unterhaltung und Pflege hinten runterfalle und auch die Eigenmittel der Ortschaften eingeschränkt wurden. Sie forderte, erst im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 noch einmal über die Tierheimkosten zu sprechen.

Es gab einiges an Unklarheiten an dem Abend, unter anderem darüber, dass das Thema erst jetzt auf die Tagesordnung gekommen war. Das Tierheim in Stendal habe bereits seit Februar Gespräche mit der Verwaltung in Tangerhütte geführt, um eine Anpassung des bestehenden Vertrages zu erreichen, hieß es vor Ort.

Das jedoch sei bereits ohne Kenntnis des Stadtrates von der Verwaltung abgelehnt worden, fasste Bürgermeister Brohm zusammen. „Mit Blick auf alles das, was uns im ersten Halbjahr beschäftigt hat, haben wir das nach hinten geschoben“, erklärte er.

Eine Begleiterin der Tierheimvertreter kündigte noch während der Beratung an, Fundtiere in Zukunft vor dem Rathaus aussetzen zu wollen.