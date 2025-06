Magdeburg (ut/dpa). Das Landesderby in der Fußball-Regionalliga zwischen dem Halleschen FC und 1. FC Magdeburg in der Leipziger Red Bull Arena findet nicht wie vorgesehen am 24. Oktober (13 Uhr) statt, sondern wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

"Die Polizei kann dieses Spiel aufgrund der Veranstaltungslage in Sachsen an diesem Tag sowie dem Risikospiel einen Tag zuvor in der dritten Liga zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock nicht ausreichend absichern", erklärte gestern Wilfried Riemer, Leiter des Spielbetriebes der Regionalliga Nord. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

FCM-Manager Rüdiger Bartsch nahm die Maßnahme eher gelassen hin, zumal die vermutlich geringeren Einnahmen an einem Wochentag als Nachholtermin die Saalestädter und nicht den FCM betreffen: "Wir können es ohnehin nicht beeinflussen. Es ist sicherlich nicht schön, aber wir müssen solche Entscheidungen der Polizei akzeptieren." Auf eine Diskussion, dass der Ausfall dem Club in der gegenwärtigen Situation nicht einmal ungelegen kommt, wollte sich der Manager nicht einlassen: "Vorher findet unser Pokalspiel bei Romonta Stedten und die Heimpartie gegen Meuselwitz statt. Ich denke, dass wir hier in die Erfolgsspur zurückfinden."