Magdeburg will titellose Zeit beenden: "Wichtigstes Spiel der Saison" Von Martin Kloth, dpa

Magdeburg - Ein Plausch hier, ein kurzes Gespräch dort und immer wieder Fan-Bitten um ein gemeinsames Foto: Oliver Roggisch ist auch fast sechs Jahre nach seinem Wechsel vom SC Magdeburg zu den Rhein-Neckar Löwen noch immer beliebt in Magdeburg. An diesem Samstag aber spielt dies keine Rolle. Nach gut vierwöchiger Verletzungspause wird der Handball-Nationalspieler an diesem Samstag (19.00 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel des EHF-Pokals wohl sein Comeback geben und versuchen, mit seinen Löwen den Drei-Tore-Rückstand vom 28:31 aus dem Hinspiel wettzumachen. "Er trainiert wieder und es sieht sehr gut aus. Oli wird spielen", sagte Löwen-Coach Gudmundur Gudmundsson. Der Sieger aus beiden Spielen qualifiziert sich für die erstmalige Endrunde am 18./19. Mai im französischen Nantes.

Mit Abwehrspezialist Roggisch, der nach seinem auskurierten Innenbandanriss im linken Knie auch wieder für die kommenden Länderspiele gegen Slowenien nominiert wurde, hat Magdeburg 2007 den EHF-Pokal und zugleich seinen letzten Titel gewonnen. Und nur ein Weiterkommen gegen die Mannheimer lässt dem Traditionsclub die Chance, die titellose Zeit in diesem Jahr zu beenden. "Meines Erachtens wird das das wichtigste Spiel der Saison", sagte Magdeburgs Manager Marc-Henrik Schmedt.

Drei Tore Vorsprung hat der SCM am Freitag mit auf die Reise zum Auswärtsspiel genommen. "Die Entscheidung fällt in Mannheim", prognostizierte Trainer Frank Carstens. Der Hinspielsieg am vorigen Sonntag war der erste Erfolg in den bislang vier Duellen beider Teams in dieser Saison. In der Bundesliga gab es eine 22:30-Niederlage und ein 20:20 sowie im DHB-Pokal-Achtelfinale in Mannheim ein 33:34 nach Verlängerung.

"Es hat lange gedauert, dass wir mal eine große Mannschaft hier schlagen konnten. Jetzt haben wir bewiesen, dass wir es noch können", konstatierte Schmedt nach dem 31:28-Heimsieg. Und Carstens ergänzte: "Drei Tore Vorsprung ist aber nichts im Handball. Die Favoritenrolle ist weiter klar bei den Löwen. Aber wir haben unsere Chance am Leben gehalten. Wir fahren nach Mannheim und wollen das Spiel gewinnen."

Dem gestiegenen Selbstvertrauen stehen beim SC Magdeburg aber auch personelle Sorgen vor dem fünften Aufeinandertreffen beider Mannschaften im laufenden Spieljahr gegenüber. Der Handbruch von Moritz Schäpsmeier vor Wochenfrist stellt den deutschen Meister von 2001 vor eine große Herausforderung. Denn im rechten Rückraum fehlt ebenfalls wegen eines Handbruchs auch Andreas Rojewski. Die Lücke sollen nun der erst kürzlich wiedergenesene Jure Natek und Nachwuchsmann Bert Hartfiel schließen. "Die Ausfälle von \'Roje\' und Moritz sind hart, aber wir haben eine Woche daran gearbeitet. Es gibt mehrere Optionen auf dieser Position im rechten Rückraum", meinte Carstens.

Sein Badener Kollege blickt dem Duell optimistisch entgegen. "Das wird nicht einfach, aber wir wollen schließlich nach Nantes. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, können uns gegenüber dem Hinspiel um einiges verbessern", sagte Gudmundsson.