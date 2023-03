Magdeburg - Abwehrspieler Jamie Lawrence vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg ist in den U20-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Auswahl von Trainer Hannes Wolf trifft am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) in Manchester auf England, bevor am darauffolgenden Montag (15.00 Uhr) die Begegnung in Prato gegen Italien ausgespielt wird. Für die beiden Partien wurden insgesamt drei Torhüter und 19 Feldspieler nominiert.

Lawrence wechselte zur Saison 2022/23 auf Leihbasis vom FC Bayern München an die Elbe und lief seither 16 Mal für die Sachsen-Anhalter auf. Der 20-Jährige hat bisher zwei Spiele für die U17 und zwölf für die U20 des Deutschen Fußball-Bundes bestritten.