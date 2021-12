Magdeburger Polizei sucht nach vermisster 14-Jähriger

Die Polizei bittet in Magdeburg um Unterstützung. Seit dem 23. Dezember wird die 14-jährige Scarlett Judy S. vermisst

Einsatz der Polizei. In Magdeburg blieb ein solcher bei der Fahndung nach einer 14-Jährigen bislang ohne Erfolg.

Magdeburg - vs

Ein Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Jugendlichen hat die Polizei in Magdeburg ausgelöst. Am 23. Dezemmber 2021 verließ die 14-jährige Scarlett Judy S. ihre elterliche Wohnung in Magdeburg, um sich mit Freunden zu treffen. Aus ungeklärten Gründen kehrte sie bisher nicht eigenständig zurück.

Scarlett ist 168 Zentimeter groß, ist von schlanker Gestalt, hat kurze, glatte, dunkel gefärbte Haare, trug eine schwarze Bomberjacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich Scarlett bei Bekannten in Magdeburg aufhalten könnte. Die Polizei bittet alle Personen, welche sachdienliche Angaben zu dem Aufenthaltsort von Scarlett geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer 0391/546–3292 zu melden.