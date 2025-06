Mehr als 160 Unternehmen Sachsen-Anhalts zahlen keine Ökostrom-Umlage

Magdeburg - Die Zahl der Firmen in Sachsen-Anhalt, die keine Ökostrom-Umlage zahlen müssen, steigt. Bei 162 Anträgen wurde positiv entschieden, wie aus vorläufigen Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen als dafür zuständige Behörde hervorgeht. Im Jahr 2012 blieb 61 Firmen in Sachsen-Anhalt, die sehr energieintensiv sind, die Zahlung der Zulage erspart. Mit der Befreiung sollen sie international wettbewerbsfähiger sein. Der Aufschlag liegt in diesem Jahr bei 5,3 Cent pro Kilowattstunde.