Kalbe. - Stadtrat, Ortsbürgermeister, Wehrleiter und viele weitere Personen, die sich ehrenamtlich für die Einheitsgemeinde Kalbe engagieren, erhalten von der Kommune eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe ist für jede Funktion in einer Satzung geregelt. Dieses Papier lag dem Kalbenser Stadtrat am Donnerstagabend zur Abstimmung vor.

Karsten Klingbeil (CDU) beantragte zu Beginn der Sitzung, den Tagesordnungspunkt zu streichen. Er verwies darauf, dass im Vorfeld entschieden wurde, die Satzung im zuständigen Fachausschuss zu diskutieren.

Hauptamtsleiterin Manuela Dietrich-Beckers erläuterte den Stadträten, warum der Beschluss an diesem Abend gefasst werden sollte. Die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises habe die Kalbenser Satzung kritisiert, weil sie aufgrund mehrerer Änderungsbeschlüsse unübersichtlich sei. Die Stadtverwaltung habe die Satzung deshalb überarbeitet. Änderungen an der Höhe der Entschädigungen habe es nicht gegeben. Sollte der Stadtrat die neuverfasste Satzung nicht an dem Abend beschließen, habe die Kommunalaufsicht angekündigt, die Satzung zu beanstanden. „Das hätte zur Folge, dass vorerst niemand eine Aufwandsentschädigung erhalten würde“, machte Dietrich-Beckers die Brisanz deutlich – Feuerwehrleute würden so auf private Kosten zum Einsatz fahren. Diese Erklärung machte den Stadträten klar, dass der Beschluss an dem Abend unumgänglich sei.

Das Gremium bestand aber darauf, die Höhe der Aufwandsentschädigungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu diskutieren. Manuela Dietrich-Beckers sagte zu, das bei der Kommunalaufsicht in Erfahrung zu bringen. Der Antrag von Karsten Klingbeil wurde abgelehnt und die überarbeitete Satzung vom Stadtrat beschlossen.

Grundsätzlich sieht Karsten Klingbeil vor allem bei den Feuerwehren Bedarf, die Aufwandsentschädigungen anzupassen. „Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung des Ehrenamts“, betont Klingbeil. Aus seiner Sicht sei es auch sinnvoll, dass sich der amtierende Stadtrat mit der Höhe der Beträge befasse, damit sich der neue Stadtrat, der am 9. Juni gewählt wird, nicht gleich mit dieser Thematik befassen muss.

Kalbe zahlt seinen Feuerwehrleuten im Vergleich zu Gardelegen weniger. Ein Ortswehrleiter erhält in der Nachbarkommune mindestens 60 Euro, ein Kinder- und Jugendwart ebenfalls 60 Euro.

Ein weiteres Beispiel sind die Ortsbürgermeister. Der niedrigste Betrag, den ein Ortschef erhält, sind 154 Euro, der sich über mehrere Stufen auf bis zu 389 Euro erhöht.