Mehr Tempo bei den Impfungen

Magdeburg

Nach zähem Beginn nimmt die Impfkampagne auch in Sachsen-Anhalt Fahrt auf. Inzwischen haben hierzulande mehr als 649 000 Menschen eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht einer Quote von 29,6 Prozent. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat derzeit das Saarland (33,1 Prozent).

Deutschlandweit wurden laut Robert-Koch-Institut bislang knapp 31,5 Millionen Impfdosen verabreicht, davon etwas mehr als 24,5 Millionen bei Erstimpfungen.

Ab dem 15. Mai soll nun in Sachsen-Anhalt die „Gruppe drei – erhöhte Priorität“ komplett freigeschaltet werden. Das teilte gestern Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit. Damit können unter anderem 60- bis 70-Jährige, medizinisch vorbelastete Menschen, Polizei und Feuerwehr, Personal im Lebensmittel-Einzelhandel oder Wahlhelfer geimpft werden. Termine könnten für die Impfzentren gebucht oder mit den Haus- und Fachärzten, die Impfungen anbieten, vereinbart werden.

Sachsen-Anhalt rechnet laut Gesundheitsministerium damit, dass in diesem Monat 259?350 Impfdosen geliefert werden. Diese verteilt das Land an die Impfzentren. Grundlage ist der Einwohnerschlüssel. Hinzu kämen Impfstoff-Lieferungen an die Hausärzte, die ihre Terminplanungen eigenständig organisierten, sagte die Ministerin.

Bund lobt die Notbremse

Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen zeigen aus Sicht der Bundesregierung Wirkung. „Seitdem wir die Notbremse in Kraft gesetzt haben, sehen wir jetzt eine deutliche Umkehr“, sagte gestern Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Die „Bundes-Notbremse“ greift seit dem 24. April. Sie wird gezogen, wenn an drei folgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wurde. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100?000 Einwohner es binnen einer Woche gab.

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 132,8 zurückgegangen, teilte das Robert-Koch-Institut gestern mit. Am Vortag lag sie bei 141,4 und vor einer Woche bei 160,6.

Entspannung in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt entspannt sich die Lage ein wenig. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Gesundheitsministerium gestern landesweit bei einem Wert von 131,9. Wenn die 100er-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, greifen die strengen Regeln der Bundes-Notbremse nicht mehr. Das Land kann dann Lockerungen erlauben.

Die Stadt Magdeburg liegt bereits seit Montag unter der 100er-Grenze und kann somit bereits ab diesem Sonntag auf erste Öffnungsschritte, etwa in der Außengastronomie, hoffen.