Merseburg/DUR/acs - Die Merseburger Schlossweihnacht findet traditionell vom zweiten bis dritten Adventswochenende statt. Auf dem Hof des Merseburger Renaissance-Schlosses, vor dem Kaiserdom, verströmen weihnachtliche Köstlichkeiten ihren Duft und laden Besucher dazu ein, an den Ständen und Buden des Weihnachtsmarktes entlang zu schlendern.

Wann findet die Merseburger Schlossweihnacht statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2022

Ende: 11. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Merseburger Weihnachtsmarktes

Montag bis Freitag 14 Uhr bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag 11 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Merseburg statt?

Die Merseburger Schlossweihnacht öffnet traditionell auf dem ehrwürdigen Hof des Merseburger Renaissance-Schlosses und auf dem Platz vor dem 1000-jährigen Kaiserdom. Die Adresse lautet: Domplatz, 06217 Merseburg.

Merseburg im Advent: Parkmöglichkeiten in der Weihnachtszeit

Unweit vom Domplatz und dem Schlosshof entfernt liegen drei Parkplätze, auf denen Besucher der Schlossweihnacht ihr Auto abstellen können. Der „Schlossparkplatz“ liegt dabei am nächsten zum Weihnachtsmarkt. Doch auch von den anderen beiden Parkplätzen ist die Schlossweihnacht in wenigen Minuten zu erreichen.

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Das gibt es in Merseburg zur Adventszeit zu entdecken

Bereits am Freitag, den 2. Dezember 2022 werden die Gäste der Schlossweihnacht zum Vorglühen auf den Weihnachtsmarkt eingeladen. Am Samstag wird die Schlossweihnacht offiziell eröffnet, wenn der Lichterbaum im Schlosshof zu strahlen beginnt. Zur Eröffnungszeremonie gehört auch das Anschneiden des Merseburger Weihnachtsstollens.

Am ersten Wochenende des Weihnachtsmarktes hat zusätzlich auch ein Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube geöffnet. Abends ertönt die Ladegastorgel im Dom und umrahmt die festliche Atmosphäre der Schlossweihnacht.

Am 4. Dezember findet zusätzlich die Merseburger Kellerweihnacht statt. Bürger der Stadt laden dann in die jahrhundertealten Gewölbe ihrer Bürgerhäuser zum Basteln, zur Plattenbörse oder einfach nur zum Umschauen ein.

Für die Kleinen ist auch gesorgt: Täglich lädt der Weihnachtsmann zur Sprechstunde ein und belohnt diejenigen Kinder, die sich trauen, ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied vorzusingen. Und auch die Kinderschlossweihnacht ist mittlerweile zur Tradition geworden. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kann man hier für die Eltern Geschenke basteln und einpacken.

Verkaufsoffene Sonntage in Merseburg zur Weihnachtszeit

Am zweiten Adventswochenende sind die Geschäfte der Merseburger Innenstadt geöffnet. Von Keller zu Keller gelangt man im Zuge der Kellerweihnacht am 4. Dezember in die Geschäfte der Innenstadt. Letzte Weihnachtseinkäufe können hier erledigt werden.