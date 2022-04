Neue Freundschaften verhindern

Während in der EU über ein Total-Embargo diskutiert wird, finden die Russen neue Handelspartner. Obwohl der Westen rund zwei Milliarden Euro Dollar Entwicklungshilfe – Deutschland allein über 400 Millionen – an Indien überweist, feiert der dortige Außenminister seine neue Freundschaft mit dem Kollegen Sergej Lawrow. Während die EU mit Indonesien über ein Freihandelsabkommen verhandelt, bieten die sich als neuer Handelspartner für Russland an. Und selbst das Nato-Mitglied Türkei will weiter Tummelplatz der Russen-Elite bleiben und unterläuft die Sanktionen des Westens.