Neuer Krieg wäre Katastrophe

Mit einer so genannten Anti-Terroraktion wollte sich die Ukraine 2014 einer Abspaltung des Donbass begegnen. Russland verhinderte das mit massiver militärischer Unterstützung der so genannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Bisher sind 13 000 Opfer zu beklagen. Der erste Waffenstillstand vom September 2014 hielt genausowenig wie viele andere bis heute. Verschärft hat sich der Konflikt in jüngster Zeit: Die Ukraine und Russland lassen ihr Militär aufmarschieren.

Wie sind die Positionen der beteiligten Akteure?

Ukraine: Der 2019 als Hoffnungsträger gestartete Präsident Wolodymyr Selenskyi steht schwer unter Druck. Die von ihm versprochene Reformpolitik kommt nicht voran. Die ukrainische Industrie, zu Sowjetzeiten Teil des industriellen Rückgrates desLandes, ist veraltet. Die Ukraine drücken Milliardenschulden. Die Corona-Pandemie offenbarte zudem das desolate Gesundheits- und Sozialwesen des Landes. Russischer Impfstoff wurde aus politischen Gründen aber abgelehnt. Sein Versprechen, den Osten zurückzuerobern, kann Selenskyi mit der eigenen Armee nicht erfüllen. Daher dringt er auf Nato-Hilfe, die in der ukrainischen Mitgliedschaft im Bündnis münden soll.

Russland: Die Kremlführung hat den Umbruch in der Ukraine ausgenutzt, um sich die Krim einzuverleiben und aus dem Donbass ein Protektorat zu machen. Das Offenhalten dieser Wunde soll die Ukraine davon abhalten, sich weiter von Russland weg nach Westen zu orientieren. Die aktuelle Truppenmassierung – von 80 000 Soldaten bei Woronesh ist die Rede – unterstreicht die Warnung von Präsident Wladimir Putins Chefunterhändler: „Der Beginn einer Militäraktion – das wäre der Anfang vom Ende der Ukraine“, erklärte Dmitry Kosak. Russland werde seine Bürger im Donbass verteidigen. Mittlerweile sind dort mehr als 400 000 russische Pässe ausgeben worden.

USA: Die Vereinigten Staaten stehen fest an der Seite der Ukraine und versorgen sie mit Waffen. Für die USA ist das Land ein Brückenkopf direkt vor der Nase Russlands.

Deutschland und Frankreich:Beide Staaten haben sich im Minsker Prozess für eine Friedenslösung engagiert. Nach fruchtlosen Vereinbarungen ist Resignation eingekehrt.

Türkei:Auf ukrainisches Betreiben versucht sich jetzt die Türkei als Vermittler. Ankara will einen russischen Einmarsch in der Ukraine verhindern.

Resümee: Von einem Krieg um den Donbass hat niemand einen Gewinn. Der Status quo ist belastend, doch besser als ein militärisches Abenteuer. Das wäre für den postsowjetischen Raum und für Europa eine Katastrophe. Vor der Hand müsste ein Waffenstillstand her, der diesen Namen verdient.