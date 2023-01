Ohrepegel hat kritische Grenze erreicht

Die Ohrewiesen sind überflutet. Der Weg von der Ohrebrücke am Bodelschwingh-Haus zum Küchenhorn ist nicht nutzbar. Dennoch ist das Ordnungsamt noch nicht in Alarmbereitschaft.

Wolmirstedt - Die Frau auf dem Foto, die ihren Hund spazieren führt, konnte gestern nicht bis ins Küchenhorn gehen. Das Wasser ist bis auf den Weg gelaufen. Dennoch bleibt Dirk Illgas vom Ordungsamt ruhig. "Der Pegel steht bei 2,20 Meter", sagt er, "wir kontrollieren, aber es besteht noch kein Handlungsbedarf." Zumal der Wasserstand rückläufig ist. "Am Dienstag waren wir schon bei 2,24 Meter", so Illgas.

Anders sieht es an der Elbe aus. Dort herrscht Alarmstufe eins. "Wir fahren jeden Tag nach Glindenberg", so Illgas, "aber noch droht keine Gefahr.

Doreen B. lebt seit einem Jahr mit ihrer Familie in "Am Küchenhorn". Sie wusste von den Vorbesitzern des Hauses um die Hochwasserproblematik, aber die Familie hatte sich in das Anwesen verliebt. Nun erlebt sie den ansteigenden Wasserspiegel zum ersten Mal. "Wir haben derzeit vollgelaufene Keller und überschwemmte Gärten", sagt die Mutter dreier Kinder, "wer kümmert sich darum?" Doreen B. meint mit Kümmern nicht das Bauen von Stegen, wenn das Wasser schon auf der Straße fließt. "Ich meine die Reinigung der Ohre, was ja früher jährlich passierte!"

Das Ausbaggern der Ohre, das zu DDR-Zeiten erfolgte und noch heute immer wieder von Bürgern gefordert wird, wird es nicht mehr geben. "Der Fluss ist FFH-Gebiet", sagt Dirk Illgas. FFH steht für Flora-Fauna-Habitat und in diesem Gebiet darf zum Schutz der Pflanzen und Tiere kein Eingriff in die Natur erfolgen.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz arbeitet dennoch in der Ohre. "Wir waren bis zum Anstieg des Ohrepegels dabei, die Ohre vom Kraut zu bereinigen und die Auflandungen zu entfernen", sagt Christian Jung, Flussbereichsleiter vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW). An der Amtsbrücke, an der Eisenbahnbrücke und im Bereich der Brücke nach Glindenberg seien große Mengen Sand mit einem Schreitbagger aus der Ohre geholt und abtransportiert worden. "Das sind die Ablagerungen, die sich im Bereich der Zuflüsse bilden", erklärt er. Einen Eingriff ins Ohrebett oder dessen Vertiefung werde es aber definitiv nicht geben.

Das Wasser, das die Ohre derzeit ansteigen lässt, ist einerseits Niederschlagswasser, andererseits das Wasser, das während des Frostes in den Wiesen und Deichkronen festgefroren war und nun taut. Auch aus den Gräben fließt Wasser in den Fluss. "Wir haben die Gräben und die alte Elbe im Herbst beräumt", sagt Constanze Köppe, Geschäftsführerin des Unterhaltungsverbandes Untere Ohre. Dieser Unterhaltungsverband ist für Gewässer zweiter Ordnung zuständig. Dazu gehören die Gräben, die in die Ohre fließen. Die Ohre selbst ist Gewässer erster Ordnung und somit im Arbeitsbereich des LHW. Durch die Bereinigung der Gräben kann das Wasser besser in die Ohre abfließen.

Allerdings werden die Gräben nicht nur durch natürliche Ursachen verstopft. "Auch die Anlieger können für einen ordnungsgemäßen Abfluss des Wassers sorgen", sagt Constanze Köppe, "wir finden in den Gräben oft Kompost, Folien, Laub und Rasenschnitt." Der Unterhaltungsverband Untere Ohre wird die Gräben erst wieder im Herbst beräumen. "Wenn wir keine Lebewesen mehr beim Laichen stören", so Constanze Köppe.

Die Arbeiten an der Ohre selbst sind noch nicht beendet. "Wenn der Wasserspiegel wieder gesunken ist, werden wir noch größere Mengen Sediment aus dem Graben, der von der Demokratenbreite in die Ohre fließt, entfernen", sagt Christian Jung.

Übrigens kämpfen noch nicht alle Anwohner des Küchenhorn mit vollgelaufenen Kellern. "Meiner ist noch trocken", sagt Joachim Schmidt, "im letzten Jahr war er dreimal vollgelaufen. Das brauche ich nicht noch einmal."