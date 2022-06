Weil Unbekannte mit drei Feuerlöschern hantierten, kam es zu einer gewaltigen Rauchentwicklung in einem Parkhaus in Wernigerode im Harz.

Drei Feuerlöscher sorgten am Sonntagabend in einem Parkhaus in Wernigerode für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Symbolbild:

Wernigerode (vs) - Wegen starker Rauchentwicklung rückte am Sonntagabend die Feuerwehr an. Die Vermutung zu diesem Zeitpunkt: Das Parkhaus in der Pfarrstraße steht in Flammen. Doch das sollte sich als Trugschluss herausstellen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Demnach nahmen am Sonntagabend unbekannte Täter im Parkhaus in der Pfarrstraße drei Feuerlöscher von der Wand und lösten sie aus. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, in deren Folge Passanten nicht zu ihren Fahrzeugen konnten.

Verletzt wurde niemand, lediglich die drei Feuerlöscher wurden unbrauchbar gemacht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte nach kurzer Zeit einen Brand im Parkhaus, sowie eine Gefährdung für die Bevölkerung ausschließen. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.