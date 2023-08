In Osterburg ist es zu einem Brand gekommen. Ein Aufbau für Feuerwehrfahrzeuge war betroffen, so die Polizei.

Osterburg (vs) - In der Düsedauer Straße hat es am 2. August gegen 17.36 Uhr gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein alter Aufbau eines Fahrzeuges der Feuerwehr in Brand, welcher auf einer Grünfläche des Geländes abgestellt wurde.

In Osterburg hat es laut Polizei gebrannt. Foto: Polizei

Die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.