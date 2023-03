Am Hasselbachplatz ist es laut Polizei zu einer Auseinandersetzug gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Was bis jetzt bekannt ist.

Magdeburg: Messerstecherei am Hasselbachplatz - Mann schwebt in Lebensgefahr

Gegen 20.45 Uhr kam es am 22. März am Hasselbachplatz zu einer Messerstecherei.

Magdeburg (vs) - Am 22. März kam es kurz nach 20.45 Uhr am Magdeburger Hasselbachplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppen und einem 28-Jährigem. Dabei wurde laut Pressemitteilung der Polizei eine Person schwer verletzt.

"In der weiteren Folge wurde der 28-Jährige durch einen oder mehrere Beschuldigte potenziell lebensbedrohlich verletzt. Im Anschluss verließen die unbekannten Täter mit einem Fahrzeug den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung", so die Polizei. Der Geschädigte werde stationär behandelt. Nach Informationen dieser Zeitung sind die Verletzungen durch ein Messer entstanden. Der 28-Jährige wurde vor einem Imbiss in der Otto-von-Guericke-Straße niedergestochen.

Opfer in Magdeburg wurde notoperiert

Das Opfer musste notoperiert werden. Die Polizei sperrte mit einem Großaufgebot an Kräften den Tatort ab. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort.

Die Ermittlungen dauern an. "Wer kann Hinweise zur Tat oder dem/den Tatverdächtigen geben", fragt die Polizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/546- 3295 bei der Polizei Magdeburg oder jeder anderen Dienststelle zu melden.