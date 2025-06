Mit einer herben 9:23-Niederlage gegen den Magdeburger SV 90 blieben die Ringer des Wernigeröder SV Rot-Weiß auch im zweiten Heimkampf der Saison in der Oberliga Nord/Ost ohne Punkte.

Wernigerode. Während die Elbestädter erwartungsgemäß mit einem starken Aufgebot anreisten, mussten die Rot-Weißen wegen Personalsorgen erneut einige Umstellungen vornehmen. "Gleich mehrere Aktive mussten in ungewohnten Gewichtsklassen und Stilarten ran", machte Tobias Boeck einen Hauptgrund für die deutliche Niederlage aus.

Boeck war in der Gewichtsklasse bis 74 kg im griechisch-römischen Stil letztlich der einzige Harzer, der für die Wernigeröder einen Sieg auf die Matte brachte. Gegen einen starken Eric Richter gaben letztlich die Bodenrunden den Ausschlag für Boecks 3:1-Sieg. Auch Freistilspezialist Erik Palmer (60 kg) musste im klassischen Stil ran und unterlag Sascha Pickut in der 2. Runde auf Schultern. Chancenlos war auch Patrick Hunger bei den Schwergewichten. In der Klasse bis 120 kg (G/R) unterlag er Marko Spengler bereits nach 50 Sekunden auf Schultern, Durch die vom WSV unbesetzte Klasse bis 55 kg lagen die Gäste zur Kampfpause bereits mit 13:3-Punkten in Führung.

Danach gab es auch für den WSV vier Punkte kampflos, Mathias Jahns Kontrahent im Freistil bis 74 kg, Thomas Ferchland kam aus Arbeitsgründen zu spät zum Wiegen. In einem Freundschaftskampf besiegte der WSV-Ringer den Magdeburger Kevin Nohr auf Schultern. Die vorzeitige Entscheidung fiel im sechsten Kampf. Michael Volk (Freistil, 96 kg) kam trotz gutem Beginn nicht richtig in Tritt und verlor gegen Sebastian Ecklebe in der dritten Runde auf Schultern.

Obwohl der Magdeburger Sieg damit in trockenen Tüchern war, sahen die Zuschauer zum Abschluss zwei packende Kämpfe. In der Freistilklasse bis 66 kg musste sich André Günther dem starken Mario Ladewig mit 1:3 geschlagen geben. "Es war zwar mehr drin, aber Freistil ist nicht meine Stilart", ärgerte sich Günther nach dem spannenden Duell. Auch Marcus Riemenschneider (G/R, 84 kg) lieferte sich mit Geburstagskind Agil Mosebach einen packenden Kampf, auch hier behielt der Magdeburger nach vier knappen Runden mit 3:1 die Oberhand.