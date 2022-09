Sachsen-Anhalt erwartet ein regnerischer Herbsttag

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sollten am Dienstag den Regenschirm einpacken. Während es am Morgen nur zeitweise regnet, werden gegen Nachmittag Schauer mit lokalen Gewittern erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Demnach sorgt ein Tiefdruckgebiet für Temperaturen zwischen 15 und 12 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch setzen die Schauer aus, aber es bleibt stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Auf dem Brocken kann es in der Nacht zu Sturmböen bis zu 85 km/h kommen. Dies entspricht einer Winderstärke von neun. Auch für den Mittwoch werden Regenschauer erwartet. Ein Südwestwind sorgt für Temperaturen zwischen 13 und 11 Grad.