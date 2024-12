Das Weihnachtssingen am Alten Schloss feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum

Sangerhausen/mz. - Ein rundes Jubiläum steht an: Zum zehnten Mal lädt der Freundes- und Förderkreis der Kreismusikschule in Sangerhausen in diesem Jahr zum großen Weihnachtssingen ein. In der Rosenstadt und ihrer Umgebung hat das gemeinsame Singen im Amphitheater am Alten Schloss längst eine große Fangemeinde. Ist es doch immer am letzten Freitag vor dem Weihnachtsfest die perfekte Gelegenheit, den ganzen Vorbereitungs-Stress abzustreifen und langsam, aber sicher in Feststimmung zu kommen. Viele, die über die Feiertage in die alte Heimat zu Besuch kommen, sind zu diesem Zeitpunkt schon eingetroffen, so dass der Termin am Schloss nicht zuletzt auch ein großer, gemütlicher Treffpunkt für Freunde und Bekannte ist.

Der Ablauf ist auch bei der zehnten Auflage ganz traditionell: Ab 18 Uhr sind Besucher bei freiem Eintritt auf dem Gelände der Musikschule willkommen. Am Eingang gibt es ein Liederheft und eine Kerze. Hefte aus vergangenen Jahren können gern wieder genutzt werden – die Reihenfolge der Lieder ist gleich geblieben.

Kleiner Weihnachtsmarkt vor und nach dem großen Singen

Bis um 19 Uhr im großen Rund der lichtergeschmückten Freilichtbühne das gemeinsame Singen beginnt, gibt es auf einem kleinen Weihnachtsmarkt schon mal Gelegenheit, mit Glühwein oder Kinderpunsch die Stimme zu ölen oder sich einen Imbiss vom Grill zu gönnen. Auch ein Angebot an weihnachtlichen Deko- und Geschenkartikeln wird es wieder geben. Der Elternchor der Kreismusikschule ist mit am Start und stimmt gemeinsam mit den sangesfreudigen San-gerhäusern die schönsten Weihnachtslieder an.

Mit dem gemeinsamen Weihnachtssingen pflegt der Förderverein eine Tradition, mit der auch große Fußballvereine jedes Jahr Tausende Menschen in die Stadien locken. In der Alten Försterei bei Union Berlin wird schon seit 2003 gemeinsam gesungen, im Ostseestadion bei Hansa Rostock indes ist man erst 2019 und damit deutlich später als die Sangerhäuser auf die Idee gekommen, die Menschen mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern kurz vorm Fest in die richtige Stimmung zu bringen. Auch im Dortmunder Westfalenstadion und auf Schalke wird neuerdings geträllert.

In Sangerhausen indes fließt der Erlös aus dem Getränkeverkauf beim Weihnachtssingen in die Kasse des Fördervereins, der damit die verschiedensten Aktivitäten der Musikschule unterstützt und auch bei der Anschaffung besonders hochwertiger Instrumente hilft.