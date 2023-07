Sie sitzen im Rollstuhl, sind blind oder geistig eingeschränkt: Menschen mit Behinderung sind vielfältig. Schon das macht die Jobsuche nicht einfach. Aber was, wenn Behinderung auf den ersten Blick nicht sichtbar ist? Ein Stendaler erzählt von schweren Jahren in der Berufswelt.

Stendal - René Helmsdorf (Name von der Redaktion geändert) sieht aus wie ein normaler junger Mann. Er geht stets gut gelaunt durch die Straßen Stendals, grüßt Freunde, unterhält sich viel. Der 34-Jährige macht das fast täglich, denn er ist wieder auf Jobsuche. Was man ihm nicht ansieht: Er ist schwerbehindert. Sein bisheriges Berufsleben war geprägt von unfairer Behandlung, Heuchelei und nur wenigen Lichtblicken.

Renés linke Körperhälfte ist spastisch gelähmt. Der Stendaler kann sich häufig nicht so bewegen, wie er möchte. „Man hat keinen normalen Gang“, sagt er. Wer genauer hinguckt, sieht, dass René leicht humpelt. Mehrere Stunden körperliche Arbeit seien wegen der Lähmung ein Ding der Unmöglichkeit. Aber da ist noch mehr, was ihn einschränkt.

243 Schwerbehinderte im Kreis Stendal arbeitslos gemeldet

Er ist Legastheniker, hat also eine Lese-Rechtschreibstörung. Hinzu kommt Neurodermitis. Seine Haut entzündet sich schnell. Arbeit mit Chemikalien sei für René sehr riskant. In der Summe bringt das dem Stendaler einen Grad der Behinderung (GdB) von 50 Prozent ein und er gilt somit als schwerbehindert. Rund 174.000 Menschen in Sachsen-Anhalt haben einen GdB von 50 oder mehr. Viele suchen nach einem Job. Im Landkreis Stendal waren im Mai 243 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Alle haben mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen.

Die erste Herausforderung für René, ins Berufsleben einzusteigen, war, mit 19 eine Ausbildung abzuschließen. Am Berufsbildungswerk in Stendal (BBW) hat er Hauswirtschaftslehre gelernt. „Man kann damit in der Küche arbeiten, als Reinigungskraft oder in der Pflege“, nennt der 34-Jährige Beispiele. Damals wurde ihm das so vermittelt. Er sei dafür geeignet. Wegen der Chemikalien dürfe er als Reinigungskraft aber nicht arbeiten.

Stendaler traut sich nicht, sich verbal zu wehren

Was René alles nicht machen darf, habe Arbeitgeber häufig nicht interessiert, so der Stendaler. So hat er mal auf einer Kita-Baustelle in Niedersachsen ausgeholfen – trotz seiner körperlichen Einschränkungen. „Keiner wusste, dass ich behindert bin“, obwohl sein Arbeitgeber es hätte schriftlich haben müssen.

René hat sich nicht getraut, etwas zu sagen, obwohl er mehrfach als unfähig bezeichnet wurde, erinnert er sich. Über den Integrationsfachdienst wurde das Problem geklärt. Aber dann hat sich René schon nicht mehr hingetraut.

Eine ähnliche Erfahrung hat der Stendaler in einem Hotel in Magdeburg gemacht. Er sollte fünf Tage die Woche nachts von 23 bis 8 Uhr arbeiten – eine 40-Stunden-Woche. Das Pendeln habe ihn bereits körperlich belastet. Trotzdem sei er motiviert und bemüht gewesen. Doch er konnte den Anforderungen nicht gerecht werden. „Dich kann man auch nicht gebrauchen“, sei ihm gesagt worden. „Man wurde nur runtergeputzt.“ Nach zwei Wochen gab er diesen Job auf.

Arbeitgeber haben Angst und Vorurteile gegenüber Schwerbehinderten

„Nach meiner Einschätzung liegen die Schwierigkeiten, die Menschen mit Schwerbehinderung (MmSB) bei der Jobsuche haben darin, dass viele Arbeitgeber Angst und Vorurteile gegenüber MmSB haben“, sagt Elisabeth Seyer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Stendal. „Die meisten Arbeitgeber haben Angst davor, dass sie einen MmSB zum Beispiel ‚nicht einfach kündigen können‘, vor hohem Krankenstand, vor geringer Belastbarkeit und hohen Kosten.“

Zusätzlich ist das Einstellen einer schwerbehinderten Person an Bedingungen geknüpft: Behindertengerechte Toiletten, Arbeitsplätze und eine angepasste Ausstattung sind nur einige Punkte, die in Sachen Fürsorgepflicht erfüllt werden müssen. Und: „Als MmSB hat man Anspruch auf Teilzeitarbeit, fünf Tage mehr Erholungsurlaub, man darf keine Überstunden machen und bei einer Kündigung muss das zuständige Integrationsamt zustimmen“, erklärt Elisabeth Seyer.

Arbeitgeber im Land ist abgeschreckt

Das scheint viele Arbeitgeber im Land abzuschrecken. Das belegen die Zahlen. Arbeitgeber mit mehr 20 und mehr Mitarbeitern sind verpflichtet, eine festgelegte Quote von schwerbehinderten Menschen zu beschäftigen. 3000 von 4300 verpflichteten Arbeitgebern im Land zahlen stattdessen einen Ausgleich, der zwischen 125 und 320 Euro im Monat liegt.

René Helmsdorf würde sich schon wünschen, wenn er nicht „wie ein Kleinkind“ behandelt wird. Dass die Heuchelei aufhört. „Die Leute geben einem falsche Aufgaben, obwohl sie sagen, dass sie einem helfen.“ Immer wieder hört er Vorurteile wie: „Der tut doch bloß so.“

Er wehrt sich. Probiert sich bei der Jobsuche aus. Versucht sogar Berufe, die auf dem Papier nicht für ihn geeignet sind, wie der Baustellenjob in Niedersachsen.

Corona hat mögliche Karriere verbaut

Es gab aber auch Lichtblicke: Anderthalb Jahre hat René in einem Hotel gearbeitet. Sein längstes Arbeitsverhältnis bisher. Und wäre Corona nicht gewesen, würde er heute vielleicht in der Gastronomie tätig sein. Der Stendaler hatte sich an einer neuen Ausbildung versucht, musste sie dann aber abbrechen.

Wie fast alle seiner Jobs wurde auch diese Ausbildung von der Agentur für Arbeit als „Maßnahme“ gefördert. Die vielen Abbrüche haben René immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Dazu teilt die Arbeitsagentur mit: „Bei Abbruch einer Maßnahme wird zunächst immer das Vorliegen eines wichtigen Grundes geprüft. Sofern dieser nicht vorliegt, kann bei Beziehern von Arbeitslosengeld eine Sperrzeit eintreten.“

René Helmsdorf weiß, dass er im Hamsterrad der Jobsuche selbst Fehler gemacht hat. „Ich habe einfach stillschweigend Sachen über mich ergehen lassen“, sagt er. Seinem jüngeren Ich und anderen Menschen mit Behinderung könne er deshalb nur den Tipp geben, den Mund aufzumachen, wenn sie sich unfair behandelt fühlen.

Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung im Kreis Stendal: Integrationsfachdienst Stendal, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23, Tel. 03931/492873