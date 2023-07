Zu den wichtigen Orten der Kultur in Magdeburg gehört die Stadthalle. Nicht allein als Veranstaltungsort. Mit Blick auf die Bauhausepoche auch im Sinne der Baukultur. Doch derzeit ist das Gebäude vor allem eine Baustelle. Die Volksstimme hat einen Rundgang absolviert.

So steht es um die Magdeburger Stadthalle

Auf der Nordseite der Magdeburger Stadthalle steht nach dem Abbruch der Anbauten der Neubau des Bühnenhauses auf dem Programm. Frei in der Luft hängen die Treppen. Dies war nicht so geplant. Eigentlich sollte auch nach außen noch eine Wand stehen. Doch die hatte sich als so marode erwiesen, dass sie doch abgerissen wurde.

Magdeburg - Rund 91,7 Millionen Euro investiert die Stadt - unterstützt von Bund und Land - nach jetzigem Stand in die Sanierung der Stadthalle. Noch nicht im Preis enthalten sind die Kosten für die Ausstattung. Mit dem nach Plänen von Johannes Göderitz zur Deutschen Theaterausstellung 1927 errichteten Gebäude soll damit eines der bedeutendsten Bauwerke der frühen Moderne in ganz Sachsen-Anhalt einen Teil seiner früheren Anmut wiedergewinnen - aber auch den Anforderungen an einen zeitgemäßen Veranstaltungsort gerecht werden.

Die Baukosten liegen dabei mehr als 20 Millionen Euro über dem Plan zum Baustart. Seitens der Stadt hieß es dazu nur: „Neben Ursachen wie Witterungseinflüsse, Corona, der Krieg in der Ukraine und dadurch bedingte Kapazitätsprobleme der Firmen sowie Lieferengpässe, beeinflusste auch der erst im Zuge des Rückbaus sichtbar gewordene schlechte Bauzustand die Abläufe auf der Baustelle.“ Doch was bedeutet das? Und wie steht es jetzt um den Bau und den Fertigstellungstermin? Projektleiter Andreas Geiger vom Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement gab während eines Rundgangs des Bauausschusses Auskunft.

Bausubstanz

Dass die Pfahlgründung im sumpfigen Untergrund erneuert werden mussten, war von Beginn an klar. „Ganz offensichtlich war aber auch die Geschwindigkeit beim Bau der Stadthalle innerhalb weniger Monate auch auf Kosten der Qualität erfolgt“, so Andreas Geiger. Unter anderem waren Klinker falsch in Mauern verankert, so dass sie nicht einzeln entfernt werden konnten, sondern ganze Wände abgerissen werden mussten.

Auch der Korrosionsschutz war offenbar nicht auf eine Standzeit von Jahrzehnten angelegt. Statt stabiler, tragender Stahlsegmente habe man im Inneren der Wände eine Art rostigen Blätterteig vorgefunden, so der Projektleiter weiter.

Spätere Sanierungsbemühungen waren offenbar auch nicht von dauerhaftem Erfolg. Zwar waren Bereiche am Eingang in der Nachwendezeit erneuert worden. Doch die Keramiken waren hier inzwischen so marode, dass sie - anders als geplant - abgenommen wurden.

Baustand

Während sich der Große Saal derzeit als hohler Vogel präsentiert, sind die Arbeiten in anderen Bereichen weiter fortgeschritten. So sind Betonarbeiten ausgeführt: In der Garderobe stehen die Säulen, darüber die neue Decke für den Saal, die auch die Technik zum Anheben der Besucherreihen tragen soll.

Erahnen lässt sich schon ein neuer Veranstaltungsraum - der Saal auf der Südseite des Gebäudes, wo bislang über zwei Etagen in der Vergangenheit unter anderem Verwaltungsräume waren. Der Blüthnersaal bleibt erhalten, doch der neue Kleine Saal soll bis zu 172 Sitzplätze aufnehmen können und zum Beispiel für Workshops unterteilbar sein in drei Tagungsräume.

Ebenfalls erkennbar sind bereits die beiden neuen Lichthöfe, die als Veranstaltungs- und Ausstellungsräume Platz für bis zu 40 Personen bieten sollen.

Baufirmen

Auch wenn die Preisentwicklung die Kosten in die Höhe treibt: Mit den Bauarbeitern und den Baufirmen ist der Bauherr hoch zufrieden. Andreas Geiger berichtet: „Wir haben bei allen Schwierigkeiten gemeinsam Lösungen gesucht und gefunden. Die Zusammenarbeit ist außerordentlich kooperativ.“

Baufertigstellung

Die Bauarbeiten könnten im Winter 2025/26 zum Abschluss kommen. Doch dann stehen Inneneinrichtung, Tests und Inbetriebnahme noch auf dem Programm. Die Hoffnung von Steffen Schüller, Geschäftsführer der städtischen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg als Nutzer: Zum Ende des Jahres 2026 könnte hier die erste Veranstaltung stattfinden.

Andreas Geiger (links) erläuterte bei einem Rundgang des Kulturausschusses den Stand der Arbeiten an der Magdeburger Stadthalle. Foto: Martin Rieß

Im Garderobenbereich im Erdgeschoss sind die Rohbauarbeiten weit vorangeschritten. Fotos (6): Martin Rieß

Zwei neue Lichthöfe sollen je 40 Personen Platz bieten. Foto: Martin Rieß