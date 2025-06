Stadt Oberharz am Brocken ist pleite: Beauftragter eingesetzt

Magdeburg - Die Stadt Oberharz am Brocken ist pleite. Der Landkreis Harz setzte am Freitag einen Verwaltungsexperten ein, der die Geschäfte des Bürgermeisters übernimmt. Dies teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. "Die Gemeinde hat bekundet, ihre haushaltsmäßige und finanzielle Handlungsfähigkeit verloren zu haben. An dieser Stelle ist ein Einschreiten der Kommunalaufsicht erforderlich", erklärte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Die Stadt Oberharz am Brocken war 2010 durch eine Gebietreform entstanden und zählte damals rund 13 500 Einwohner.