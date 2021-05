Stadtrat Stendal zieht Plan für Solarpark im Ortsteil Wahrburg den Stecker

Wahrburg

Einen Solarpark im Stendaler Ortsteil Wahrburg wird es nicht geben. Das hat der Haupt- und Personalausschuss des Stadtrates mit zehn Gegenstimmen bei einer Enthaltung beschlossen.

Zu Beginn der Sitzung hatten sich gleich drei Einwohner zu Wort gemeldet. Sie fragten, wie es möglich sei, große Photovoltaikanlagen in einem Überschwemmungsgebiet zuzulassen, noch dazu in denkbar geringer Entfernung zu bewohnten Grundstücken – 65 Meter. Zudem stelle sich das Problem der Abwärme. Vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen müssten die Lüfter anspringen und würden die warme Abluft in Richtung der Wohnhäuser blasen. Knapp 13 Hektar groß wäre die Fläche. Der Abstand zur Alten Uchte wäre laut Plan nur vier Meter groß gewesen.

Solarpark ist im Überschwemmungsgebiet der Uchte bei Stendal nicht zulässig

Planungsamtsmitarbeiter Stephan Pönack zweifelte die von den Anwohnern vorgenommene Messung an. Seiner Ansicht nach würde sich der Abstand zwischen Solarpark und Wohnhäusern auf 80 Meter belaufen, aber das überzeugte weder die Anwohner noch die Ausschussmitglieder. Am schwersten wiegt die Tatsache, dass solche Anlagen in Überschwemmungsgebieten nicht zulässig sind. Lediglich mit einer Sondergenehmigung der unteren Wasserbehörde sei der Bau möglich. Diese liege allerdings nicht vor.

Der Vorsitzende der Fraktion Freie Stadträte/Bürger für Stendal, Christian Röhl, kritisierte die Verfahrensweise. „Es wäre schön, wenn wir von Ihnen künftig nur rechtlich geprüfte Vorlagen erhalten“, sagte er, an die Adresse des Planungsamts gewandt.

Im Interesse der Wahrburger Einwohner, die die Sitzung verfolgten, wurden beide Tagesordnungspunkte, die den Solarpark betrafen, vorgezogen. Angesichts der gewichtigen Gegenargumente und der offenbar rechtlich schwierigen Situation verweigerten die Ausschussmitglieder ihre Zustimmung. Lediglich Oberbürgermeister Klaus Schmotz enthielt sich der Stimme.

Zwar muss der Stadtrat das letzte Wort in dieser Angelegenheit sprechen, doch zeichnet sich ab, dass es bei dem überwältigenden Nein bleibt.

Offensichtlich zufrieden verließen die Wahrburger den Sitzungssaal.