Müll in Magdeburg: Heute bleibt der Abfall liegen! Wir zeigen, wann er abgeholt wird

In Magdeburg wird am Dienstag der Müll im gesamten Stadtgebiet nicht abgeholt. Betroffen sind vor allem der Abfall aus Biomüll, Restmüll und Papiermüll. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Heute werden keine Mülltonnen in Magdeburg geleert. Das teilt die Stadt mit. Grund dafür ist offenbar ein Verdi-Streik im Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb.

Demnach sollen die Straßenreinigungsleistungen erfolgen am Dienstag nur in eingeschränktem Umfang erfolgen. Größere Einschränkungen werden offenbar auch in den Bereichen der Sperrmüllabfuhr, des Containerdienstes und der Papierkorbentleerung erwartet, heißt es von Seiten der Stadt.

Müll: Krankenhaus in Magdeburg nicht betroffen

Es sei außerdem nicht auszuschließen, dass die Wertstoffhöfe Hängelsberge, Cracauer Anger und Silberbergweg in den Warnstreik einbezogen würden. Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb bitte deshalb darum, auf die Abgabe von Abfällen auf den Wertstoffhöfen am Dienstag zu verzichten.

Außerdem kündigt die Stadt eine zeitnahe Abfallentsorgung an. Alle nicht durchgeführten Abfallentsorgungstouren sollen demnach voraussichtlich in dieser Woche nachgeholt werden. Der Stadt decke außerdem trotz des Warnstreiks die Abfallentsorgung der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ab.