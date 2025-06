Ilsenburg (ige). Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung knüpften die Bezirksliga-Handballerinnen des HV Ilsenburg mit einem 28:15-Sieg bei Germania Borne an ihre Erfolgsserie an.

In den ersten zehn Minuten gerieten die Ilsenburgerinnen erneut in Rückstand, wendeten das Blatt aber schnell in eine 5:4-Führung um. Danach bestimmten die HVI-Frauen das Geschehen und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 12:7 aus. Nach Wiederanpfiff boten die Ilsenburgerinnen mit Isabel Liebecke auf der Spielmacher-Position sehenswerten Kombinationshandball, auch die Kreisspielerin wurde mehrfach erfolgreich in Szene gesetzt. Die Ilsenburger Abwehr fasste zwar etwas besser zu, leistete sich aber weiterhin Nachlässigkeiten, die von Borne zur Resultatskosmetik genutzt wurden.

Einen gelungenen Einstand im HVI-Dress feierte Torfrau Marlen Loß (HT Halberstadt), die zwei Strafwürfe parierte. Trainer Uwe Schmegner zeigte sich mit der Vorstellung seines Teams sehr zufrieden und lobte die gute Mannschaftsleistung.

HV Ilsenburg: Loß, Türke - Blum (4), Gasz (4), Gebbert, Gille, Greife, Großmann (4), Herrmann (5), Liebecke (7), Sawall (4), Vogelsang;

Zeitstrafen: Borne 1 - HVI 1; Siebenmeter: Borne 4/1 - HVI 7/5.