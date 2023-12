Auch 2023 strömten wieder zahlreiche Altmärker am 24. Dezember ins Zentrum der Hansestadt Salzwedel.

Turmblasen in Salzwedel - Tradition am Heiligabend

Der Rathausturmplatz in Salzwedel war zum Turmblasen 2023 wieder prall gefüllt.

Salzwedel - Das Turmblasen in Salzwedel gehört seit vielen Jahren zur Tradition zahlreicher Westaltmärker. 2023 strömten wieder viele Menschen ins Zentrum der Hanse- und Baumkuchenstadt.

Party nach der Bescherung: Darum gehen viele Salzwedeler Weihnachten feiern

Gegen 17.30 Uhr füllte sich das Salzwedeler Stadtzentrum zusehends. Aus allen Himmelsrichtungen kamen wieder die Familien, um dem Turmblasen 2023 am Heiligabend beizuwohnen. Und nicht nur aus Salzwedel, auch aus den umliegenden Dörfern, dem Raum Arendsee und dem Wendland. Turmblasen in Salzwedel, es ist für viele eine liebgewonnene Tradition.

Am Fuße des Rathausturms treffen sich Heiligabend stets die Salzwedeler. Foto: Alexander Rekow

Kurz vor 18 Uhr waren Neuperverstraße, Breite Straße und Rathausturmplatz gefüllt. Viele Salzwedeler stehen schon seit Jahren auf immer derselben Stelle, treffen sich mit Kollegen und Freunden. Und nicht wenige standen schon als Kinder an jener Stelle, die sie nun als Erwachsene aufsuchen.

Und so wurde auch 2023 wieder von mehr als tausend Einwohnern und Besuchern den Weihnachtsliedern der Bläser hoch oben auf dem Rathausturm gelauscht, jedes Stück mit Applaus gewürdigt.

Historisch wertvoll: Uveröffentlichte Aufnahmen aus Salzwedel und Umgebung

Mit dem letzten Ton zog es die Leute schließlich wieder in ihre Wohnstuben. In diesem Jahr besonders schnell, denn kräftiger Regen setzte ein. Den Kindern wird es recht gewesen sein, steht doch bei vielen nach dem Turmblasen die Bescherung an.