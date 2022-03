Ukraine könnte Krim und Donbass verlieren

Die Außenminister Russlands und der Ukraine wollen in der Türkei verhandeln. Für den Frieden müsste die Ukraine wohl endgültig Gebietsverluste hinnehmen.

Der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj in Kiew.

Magdeburg - Friedensaussichten sind in der Ukraine-Krise genau so unsicher wie humanitäre Korridore. Bei den bisherigen Gesprächsversuchen von Russen und Ukrainern ist nichts Grundsätzliches herausgekommen. Bei der Entschlossenheit des ukrainischen Widerstandes kann nur Diplomatie den Weg zum Frieden weisen. Aus Moskau kommen nach martialischen Schlachtrufen nun säuselnde Töne: Russland wolle keine Besatzung der Ukraine noch den Sturz der aktuellen Führung, versicherte Außenamtssprecherin Maria Sachowa. Auch die eigene Staatlichkeit solle erhalten bleiben. Ach so? Hatte nicht Präsident Wladimir Putin gerade den Ukrainern das Recht auf eigenen Staat abgesprochen?