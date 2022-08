Junger Mopedfahrer stirbt nach schwerem Unfall bei Naumburg

Im Burgenlandkreis ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Der am Unfall beteiligte Autofahrer erlitt einen Schock.

Nach einem Unfall bei Naumburg ist am Donnerstag ein Mopedfahrer gestorben.

Naumburg/dpa - Bei einem Unfall bei Naumburg (Burgenlandkreis) ist ein 18-jähriger Mopedfahrer gestorben. Am Donnerstagabend waren drei Kleinkrafträder in einen Kreisverkehr zwischen Bad Kösen und Hohndorf gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als das zweite Moped aus dem Kreisverkehr fuhr, kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto, das in den Kreisverkehr fuhr. Daraufhin flog der 18-jährige Fahrer über das Dach des Autos und starb. Der 49 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.