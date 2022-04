Vertrauen verspielt

Eine zentrale Aussage der aktuellen Angst-Studie bezieht sich auf das mangelnde Vertrauen in Staat und Institutionen, in „die da oben“. Viele Menschen fühlen sich nicht ausreichend mitgenommen. Hierzu trugen in nicht geringem Maße die Ereignisse der vergangenen Monate, der zum Teil fragwürdige bis widersprüchliche Umgang mit den Corona-Maßnahmen, bei.