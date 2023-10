Die Verkehrsbetriebe (MVB) bieten Besuchern der Herbstmesse Magdeburg die Möglichkeit, am Freitag günstiger das Volksfest zu erleben. Wir zeigen, wie es geht.

Herbstmesse Magdeburg: Mit MVB-Ticket - So wird der Besuch am Freitag günstiger

Ein Riesenrad ist das Wahrzeichen der Magdeburger Herbstmesse. Am Freitag, 13. Oktober, kommen Besucher besonders günstig weg. Welche Rolle die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) dabei spielen, zeigen wir. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Herbstmesse, das größte Volksfest der Stadt, ist noch bis Sonntag, 15. Oktober, am Max-Wille-Platz zu erleben und bieten ein Spektakel für alle Altersgruppen. Das nehmen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Anlass, um den Besuchern am Freitag, 13. Oktober, einen günstigeren Besuch der Fahrgeschäfte und Attraktionen zu ermöglichen.

Demnach sollen Fahrgäste der MVB bei Vorlage ihrer entwerteten Fahrkarte oder ihrer Abokarte, jede zweite Fahrt in den Fahrgeschäften kostenlos erhalten. Besucher müssen dafür lediglich die gültige MVB-Fahrkarte am 13. Oktober am Fahrgeschäft vorzeigen.

Die 1012. Magdeburger Herbstmesse ist noch bis zum 15. Oktober 2023 auf dem Messeplatz "Max Wille" zu erleben. Donnerstag und Freitag ist ab 15 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag geht es ab 14 Uhr los.

Die Verkehrsbetriebe empfehlen, mit der SEV-Linie 46 zur Herbstmesse zu fahren.