Weihnachtsmarkt in Wernigerode – Alle wichtigen Infos und Angebote

Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode findet nach zweijähriger Pause in diesem Jahr wieder statt. Los geht es am ersten Adventswochenende. Neben dem Weihnachtsmarkt hat Wernigerode noch viele weitere Weihnachtszauber zu bieten.

Wernigerode/DUR/acs - Am ersten Adventswochenende öffnen die Pforten des Weihnachtsmarktes in Wernigerode wieder. Nach zweijähriger Pause laden traditionelle Handwerkskunst, kulinarische Leckereien, Livemusik, Attraktionen für Kinder sowie zahlreiche Glühweinstände endlich wieder zum Verweilen, Schauen, Schlemmen und Genießen ein.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wernigerode statt?

Eröffnung: 25. November 2022

Ende: 22. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Wernigerode

Sonntag bis Donnerstag 10 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 10 Uhr bis 21 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Wernigerode statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem historischen Marktplatz in Wernigerode statt. Die Adresse des Veranstaltungsortes lautet Marktplatz, 38855 Wernigerode. Doch auch der nächstgelegene Nicolaiplatz bietet neben Verkaufshütten vor allem eine Adventslandschaft für Kinder. Die Adresse des Nicolaiplatzes lautet: Nicolaiplatz, 38855 Wernigerode.

Parken in Wernigerode

Rund um den Marktplatz gibt es verschiedenen Parkmöglichkeiten. Auf dem „Parkplatz Pfarrstraße“ oder in dem „Contipark Parkhaus Altstadt“ kann man beispielsweise sein Auto abstellen.

Schloss und Filmhof Krellsche: Weihnachtszeit in Wernigerode

Neben dem Weihnachtsmarkt empfängt auch das Schloss Wernigerode zur Weihnachtszeit im festlichem Gewand seine Besucher. Ab dem 25. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 ist das Schloss weihnachtlich geschmückt.

Im Filmhof Krellsche Schmiede werden zur Weihnachtszeit Märchenfilme für Groß und Klein gezeigt. Für die kleinen Besucher gibt es auch ein Kleintiergehe in den ehemaligen Stallungen zu bestaunen. Leckere Speisen, wie Schmalzkuchen sowie Glühwein sorgen für das leibliche Wohl.

Der Filmhof ist vom 25. November 2022 bis 22. Dezember 2022 geöffnet. Sonntags bis montags öffnet der Hof von 10 Uhr bis 19 Uhr seine Pforten, Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr. Die Adresse lautet Breite Straße 95, 38855 Wernigerode.

Weihnachtszauber im Rathausinnenhof und den Höfen in Wernigerode

Auch der Rathausinnenhof öffnet seine Tore in der Adventszeit und bietet Vereinen, Initiativen oder kleineren Unternehmen mit regionalen Produkten die Möglichkeit, sich in Wechselhütten zu präsentieren. Produkte der Regionalmarke „Typisch Harz“, Kunsthandwerk und Präsentationsstände von Vereinen und Organisationen warten hier auf Besucher. Der Innenhof öffnet immer an den Adventswochenenden und ist Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr.

In Wernigerode gibt es darüber hinaus einige Höfe, die in der Adventszeit weihnachtlich dekorieren und ebenfalls Kunsthandwerk oder Speisen und Getränke anbieten. Dazu zählen unter anderem der Schuhof (Breite Straße 44), der Kunsthandwerkerhof (Marktstraße 1), der Alter Kutschenbauer (Brandgasse 2) und der Brunnenhof (Breite Straße).

Riesenrad auf der Angerspitze und weihnachtliche Touren mit der Harzer Schmalspurbahn

Einen tollen Blick über Wernigerode zur Weihnachtszeit kann man auf dem Riesenrad auf der Angerspitze erhaschen. Vom 25. November 2022 bis 8. Januar 2032 ist das Riesenrad dort aufgebaut. Hier sind Ausblicke aus 40 Metern Höhe möglich.

Auch die Harzer Schmalspurbahn führt zahlreiche Angebote in der Weihnachtszeit. Neben dem Zugverkehr im normalen Regelverkehr bietet die HSB ganz besondere weihnachtliche Fahrten an. Ob ein Glühweinzug zum Brocken, der Nikolaussonderzug, der Advents-Express zum Weihnachtsmarkt in Nordhausen, ein Kabarett im Salonwagen, Weihnachtsbrunch auf dem Brocken oder der Silvester-Express - für jeden ist etwas dabei.

Wann findet der Wintermarkt in Wernigerode statt?

Anschließend an den Weihnachtsmarkt findet der Wernigeröder Wintermarkt vom 25. November 2022 bis 8. Januar 2023 statt. Auch hier ist Glühwein trinken und kulinarisch essen möglich. Die Öffnungszeiten auf dem Wintermarkt sind sonntags bis donnerstags von 11 Uhr bis 19 Uhr und Freitag bis Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr. An Silvester ist der Wintermarkt von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, Neujahr von 13 Uhr bis 20 Uhr.