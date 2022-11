Zeitzer Adventsmarkt – Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Zeitz statt?

Nach zwei Jahren Pause kehrt der Weihnachtsmarkt in Zeitz in diesem Jahr mit neuem Namen und einem neuen Konzept zurück. Der Zeitzer Adventsmarkt beginnt am 2. Dezember und hält für Groß und Klein viele vorweihnachtliche Überraschungen bereit.

Zeitz/DUR/acs - Der Weihnachtsmarkt in Zeitz kehrt nach zweijähriger Pause in diesem Jahr zurück – mit neuem Namen und neuem Konzept. Der „Zeitzer Adventsmarkt“ findet vom 2. Dezember bis 12. Dezember 2022 statt.

Familien und Weihnachtsfans können sich auf ein vielfältiges Programm für Groß und Klein sowie leckere Speisen und Getränke freuen. Unter anderem kann der größte Adventskalender und der größte Adventskranz Mitteldeutschlands auf dem Zeitzer Adventsmarkt bestaunt werden.

Wann findet der Zeitzer Adventsmarkt statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2022

Ende: 12. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Zeitz

Montag bis Freitag 15 Uhr bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag 12 Uhr bis 20 Uhr

Wo findet der Zeitzer Adventsmarkt statt?

Der Zeitzer Adventsmarkt findet auf dem Altmarkt inmitten der Zeitzer Innenstadt statt. Die Adresse lautet: Altmarkt, 06712 Zeitz. Stände mit leckeren Speisen und warmen Getränken warten hier auf zahlreiche Besucher.

Parkmöglichkeiten am Zeitzer Adventsmarkt

Direkt am Altmarkt befindet sich ein Parkplatz. Wer dort keinen Stellplatz findet, kann auf den Parkplatz "Besenstraße“ oder den Parkplatz „Parken in der Roßstraße“ ausweichen. Beide sind mit dem Auto circa ein bis zwei Minuten vom Zeitzer Adventsmarkt auf dem Altmarkt entfernt.

Vielfältiges Angebot auf dem Zeitzer Adventsmarkt

Nicht nur zahlreiche Buden mit Angeboten zum Essen und Trinken warten auf die Besucher des Zeitzer Adventsmarktes. Auch der größte Adventskranz sowie der größte Adventskalender Mitteldeutschlands kann bestaunt werden. Hinter den 24 Türchen des Adventkalenders warten zahlreiche Überraschungen.

Auch für die kleinen Gäste des Adventsmarktes gibt es ein großes Angebot. In der Märchenfilmhütte kann in eine Welt von Prinzessinnen, Hexen und Prinzen eingetaucht werden. Auch eine Kindereisenbahn und ein Karussell wartet auf die kleinen Gäste. Außerdem gibt es einen Briefkasten, in denen fertige Wunschzettel an den Weihnachtsmann geworfen werden können.

Verkaufsoffene Sonntage in Zeitz zur Weihnachtszeit

In Zeitz sind im Zeitraum des Weihnachtsmarktes zwei verkaufsoffene Sonntage geplant. Diese werden im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr stattfinden. Die genauen Termine sind allerdings noch nicht datiert. Jedoch laden die verkaufsoffenen Sonntage dazu ein, einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit den letzten Weihnachtseinkäufen zu verbinden.