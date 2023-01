Wernigerode (vs) - Feuerwerkskörper wurden offenbar am frühen Sonnabendmorgen auf das Krippenspiel einer Kirche in der Lüttgenfeldstraße in Wernigerode geworfen. Dies teilt die Polizei mit, die nun wegen der Sprengstoffexplosion ermittelt.

Dieses Krippenspiel wurde vor einer Kirche in Wernigerode durch eine Feuerwerksexplosion zerstört. Foto: Polizei

Demnach haben etwa gegen 03:45 Uhr bislang unbekannte Täter Pyrotechnik über den Zaun auf das Grundstück der Kirche geworfen. Bei der Detonation wurde ein dort aufgestelltes Krippenspiel aus Holz und Gips zerstört, heißt es. Durch umherfliegende Trümmerteile sollen außerdem die Fassade sowie ein Fenster des Kirchengebäudes beschädigt worden sein.

Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Das Krippenspiel war Teil einer Krippenwegausstellung, heißt es von Seiten der Polizei, die unter der Rufnummer 03941-674293 um Hinweise zu der Tat und den Tätern bittet.