Der alte Wehrturm an der Gollnowstraße in Staßfurt soll saniert werden. Dafür hat sich der ortsansässige Geschichtsverein eingesetzt. Eine erste Begehung hat schon stattgefunden.

Sanierung in Staßfurt

Mit der Hilfe der Drehleiter der Staßfurter Feuerwehr konnte das Dach des Rondells an der Gollnowstraße begutachtet werden.

Staßfurt - Seit Jahrzehnten liegt das Staßfurter Rondell an der Gollnowstraße im Dornröschenschlaf. Aus dem Mauerwerk sprießt Unkraut, auf dem Dach des alten Wehrturm wachsen Bäume. Zudem sind die Regenabläufe so stark verwurzelt, dass sich dort Pflanzen angesiedelt haben, die das Ablaufen des Wassers verhindern.

Ein Zustand, den der Staßfurter Geschichtsverein seit Jahren beobachtet und immer wieder bei der Stadt vorbringt, sagt Karl-Michael Beyer vom Staßfurter Geschichtsverein.

Sanierung soll kommen

Nun hat die Stadt erste Schritt eingeleitet und eine erste Begehung auf und im mittelalterlichen Turm in Angriff genommen. Unterstützt wurde sie dabei von den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr, die den Gutachtern dank der Drehleiter Zugang zum Dach ermöglichten. Ein Unterfangen, dass nicht leicht umzusetzen war. Denn die Grünfläche vor dem Wehrturm durfte nicht befahren werden. Dennoch: Die Gutachter konnten einen ersten Eindruck gewinnen, erklärt Susann Epperlein, Leiterin des Fachdienstes Stadtsanierung und Bauen. Und das sei wichtig, weil die Sanierung des Turmes in den kommenden Jahren auf der Agenda der Stadt stehe. „Aber zunächst müssen wir abwarten, wie die Kostenschätzung ausfallen wird“, betont sie. Denn am Rondell gibt es gleich mehrere Baustellen.

Die größte und schwierigste Baustelle sei die Dachfläche des Rondells, erklärt sie. Dort seien die Schweißbahnen marode und müssen ersetzt werden. „Ob es wieder Schweißbahnen werden oder ein anderes Material, steht noch nicht fest“, sagt die Fachdienstleiterin. Auch das hänge von der Kalkulation ab.

Sicherung an erster Stelle

Eine kurzfristige Maßnahme könne jedoch noch dieses Jahr erfolgen, wenn es Witterung und Zeit zulassen: „Die Abwasserrohre auf dem Dach müssen vom Unkraut befreit und durchgespült werden, damit das Regenwasser wieder abfließen kann.“ Das könne mit Hilfe einer Fachfirma bewerkstelligt werden.

Das Unkraut bahnt sich seinen Weg durch das Mauerwerk des Rondells. (Foto: Lisa Kollien)

Auch auf der Liste: Die Reinigung und Reparatur der Wasserabläufe sowie des Mauerwerkes, in dem seit vielen Jahren Unkraut wächst. „Wir müssen jetzt einen Plan machen, um den Verfall zu stoppen“, sagt Susanne Epperlein. Anschließend könne darüber nachgedacht werden, das Rondell für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Zum Beispiel als Veranstaltungsort.“

Das kann sich auch der Geschichtsverein vorstellen, bestätigt Karl-Michael Beyer. Denn der führt interessierte Bürger und Touristen immer wieder zum Wehrturm aus dem 15. Jahrhundert, in dem im 17. Jahrhundert auch ein Geschütz zur Verteidigung im Dreißigjährigen Krieg der Stadt untergebracht war. Bis heute gehört der Wehrturm zu einem der größten Verteidigungswerke Deutschlands.

Das Innere des Turms ist − im Gegensatz zur Außenhülle − in einem guten Zustand. „Außer, dass es durch einen vergitterten, dennoch offenen Torbogen zur Stadtmauer hineinregnet“, sagt Beyer. Auch das müsse behoben werden, damit sich die Feuchtigkeit nicht noch mehr ausbreitet. „Ein Fenster wäre nach meiner Meinung eine gute Alternative“, weil es sonst keine weiteren natürlichen Lichtquellen gibt. Aber: Elektrik ist schon vorhanden. Denn vor etwa 20 Jahren sei der Turm schon einmal für Veranstaltungen hergerichtet worden. Dadurch sei das Innere beleuchtet. „Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend es aussehen kann, wenn alle Bögen ausgeleuchtet sind.“ Zudem bleibe die Temperatur dank der dicken Mauern immer konstant, weiß der Geschichtsexperte. „Für kleine Konzerte und Vorträge gibt der Turm einiges her.“ Nur, dass auch im Inneren der Putz erneuert werden müsste.

Veranstaltungen geplant

Susanne Epperlein sieht in dem Gebäude ebenfalls Potenzial. Über einen alternativen Zugang sowie einen befestigten Weg zum Rondell müsse nach der Sicherung beraten und entschieden werden. Denn die Treppen zum Rondell sind eng, auch sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden. „Parkmöglichkeiten hingegen gibt es auf der gegenüberliegenden Seite an der Gollnowstraße.“

Uwe Kersten, stellvertretender Vorsitzender des Geschichtsvereins, ist guter Dinge und froh, dass sich etwas tut. „An der Hecklinger Straße gibt es noch Überreste eines Wehrturms“, berichtet er. Auch der wachse zu, aber „wir können uns das Innere bei Gelegenheit einmal ansehen“, freut sich Kersten. Das Rondell habe aber auch für sie oberste Priorität.