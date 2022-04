Zieht Le Pen noch an Macron vorbei?

Es wird einen Zweikampf um die Präsidentschaft zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen geben. In der ersten Runde deutet alles auf ein Kopf-an-Kopf- Rennen hin.

Wahlkampf in Frankreich: Eine Frau eilt an Plakaten der Präsidentschaftskandidaten vorbei. Am Sonntag und vermutlich zur Stichwahl am 24. April fällt die Entscheidung, wer nächster Präsident wird.

Die Halle war brechend voll am vergangenen Sonntag in der Arena von La Défense in Paris. Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron zelebrierte den Massenwahlkampf. Knapp 30 0000 Anhänger jubelten ihrem Präsidenten zu. Es war die einzige Großveranstaltung im kurzen Wahlkampf von Macron.

Er hatte anderes zu tun, versucht im Ukraine-Krieg zu vermitteln und muss die EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs in diesem Halbjahr managen. Kommt dabei das eigene Volk zu kurz, fühlt sich Macron zu sicher im Präsidentschaftsrennen? Folgt nun die Rache der Wähler?

Präsident lehnte große Debatte ab

Die große Fernsehdebatte mit den anderen Bewerbern jedenfalls scheute Macron: Er habe keine Lust auf einen Kampf Elf gegen Einen, hieß es. Aus dem Feld der übrigen Kandidaten kommt Macron auf den letzten Metern eine bekannte Gegnerin bedrohlich nahe: Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Die letzten Prognosen verheißen einen spannenden Wahlsonntag. In einer am Dienstag von Kantar-Epoka veröffentlichten Umfrage liegen Le Pen und Macron in der ersten Wahlrunde nur noch zwei Prozentpunkte auseinander. Das entspricht der Fehlerquote. Der Präsident kommt auf 25 Prozent und hat damit innerhalb von nur zwei Wochen vier Punkte verloren.

Le Pen hingegen hat zugelegt und kommt auf 23 Prozent (plus 3). Auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon hat zwei Punkte zugelegt und kommt auf 16 Prozent.

Hinter diesem Trio ordnen sich der rechtsextreme Eric Zemmour mit stabil bei 11 Prozent und die konservative Valérie Pécresse mit 8 Prozent (minus 2) ein. Den weiteren sieben Bewerbern um die Präsidentschaft bleibt nur die Rolle von Zählkandidaten.

30 Prozent der Wähler noch unentschlossen

Es ist durchaus möglich, dass Le Pen den Präsidenten am Sonntag noch abfängt. Doch ist es mit Frankreichs Rechtspopulisten so wie mit Deutschlands Grünen: In den Umfragen immer dicke da, doch beim Ergebnis weit schwächer.

Die große Unbekannte bildet fast ein Drittel der französischen Wähler: 30 Prozent sind unentschlossenen und werden sich erst in der letzten Minute für einen Bewerber entscheiden – oder gleich zu Hause bleiben.

Rechte und Rechtsextreme insgesamt werden jedoch einen großen Wähleranteil abgreifen. Die Gründe sind etwa Ablehnung der Einwanderung, Globalisierungsängste oder das große Stadt–Land–Gefälle. Das gibt es auch anderswo in Europa.

Charakteristisch für Frankreich ist hingegen das gespaltene Verhältnis des Landes zum Islam. Der islamistische Terror der vergangenen Jahre hat das grundsätzliche Misstrauen der Franzosen gegenüber dem Islam weiter gesteigert.

Rechtsausleger Eric Zemmour stammt selbst aus einem nordafrikanischen Land, aus Algerien. Allerdings ist er jüdischer Herkunft. Das hindert ihn nicht, in seinen Wahlkampf-Auftritten die Deportationen der Juden unter dem Vichy-Regime, das im Zweiten Weltkrieg mit Hitlerdeutschland kollaborierte, und die Gräueltaten während der französischen Kolonialzeit zu verharmlosen.

Zemmour verspricht den Franzosen die Abschiebung von Hunderttausenden Migranten. „Sein Kind Mohammed zu nennen, bedeutet, Frankreich zu kolonisieren“, ist ein Spruch aus seinem Repertoire.

Seine Auftritte und Parolen haben den Wahlkampf wesentlich geprägt. Im Februar telefonierte er mit dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump und erklärte danach: „Donald Trump möchte, dass die USA die USA bleiben. Eric Zemmour will, dass Frankreich Frankreich bleibt.“

Mehr Kaufkraft für die kleinen Leute

Das möchte Marine Le Pen auch. Nur überlässt sie die schärfsten rechten Parolen heute der rechtsradikalen Konkurrenz. Le Pen gibt lieber eine Art Mutter der Nation. Ihren größten Anhang hat sie in der ausgedehnten französischen Provinz, durch die sie vor der Wahl reichlich getourt ist. Sie packt die Franzosen bei deren Hauptsorge: dem Geld. Mit mir steigt eure Kaufkraft!, das ist ihre zentrale Botschaft an die kleinen Leute in den abgehängten Dörfern und Kleinstädten.

Den Konservativen, die bis vor zehn Jahren den Präsidenten stellten, fällt es schwer, nennenswertes Wählerpotenzial zu mobilisieren. Kandidatin Valérie Pécresse kommt in den Umfragen nicht einmal auf zehn Prozent. Als Präsidentin des Regionalrats der Region Île-de-France, die sich rings um die Hauptstadt Paris erstreckt, leistet sie zwar anerkannte Arbeit. Doch ist sie in öffentlichen Auftritten alles andere als mitreißend. Ein entscheidender Mangel bei einem auf Personen zugeschnittenen Wahlkampf.

Präsident Emmanuel Macron hat derweil mit einer Affäre um die Beratungsfirma McKinsey zu tun. Wegen eines Millionenauftrags für die Corona-Impfkampagne hat eine Kommission des Senats Mitte März die Abhängigkeit der Regierung von dem Unternehmen und deren Partnern ein „Tentakelphänomen“ genannt.

Höchst unschön für Macron, aber sicher nicht wahlentscheidend. Er bleibt bei seinen Stärken, der immer wieder verkündeten Vision von einem starken, selbständigen Europa mit einem mächtigen Frankreich.

In der Stichwahl kommt es auch darauf an, welche unterlegene Partei ihren Anhang auf welchen Kandidaten orientiert. Linke Mélenchon-Wähler könnten auch direkt nach ganz rechts abwandern. Wir kennen das aus Deutschland.