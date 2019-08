Beim Unfall wurde der Radfahrer verletzt, an seinem Fahrrad und am Pkw der Autofahrerin entstanden Sachschäden. Foto: Polizei

Bei einem Zusammenstoß wurde ein Radfahrer verletzt, sein Rad und der Pkw einer anderen Fahrerin wurden beschädigt.

Stendal (vs) l Verletzungen zog sich ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Unfall zu, der sich am gestrigen Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal ereignete.

Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den Mann, der auf einem Radweg unterwegs war. Das Auto kollidierte mit dem Radler, der dabei stürzte.