Leichtere Kontrollen Video: Polizisten im Salzlandkreis bekommen wichtige Infos jetzt aufs Handy

Wollen Polizisten die Identität einer Person kontrollieren, müssen sie alle Daten per Funk an die Zentrale geben, wo ihre Kollegen dann die Person überprüfen. Künftig sollen die Beamten auf der Straße das selbst können - per Diensthandy. Im Salzlandkreis läuft dazu ein Feldversuch.