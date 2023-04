Video: Neue Kitaräume in Magdeburg - Darauf können sich Kinder und Eltern freuen

Ein Blick auf den neuen Eingangsbereich des umfangreich sanierten Kitagebäudes an der Oststraße in Magdeburg.

Magdeburg/DUR - Oberbürgermeisterin Simone Borris hat am 24. April gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und natürlich dem Kita-Team mitsamt Kindern die neue Kitaeinrichtung in Magdeburg offiziell eingeweiht. Die Stadt Magdeburg hat 4,11 Millionen Euro in die Modernisierung der Kindertag

Im Video: "Spielinsel" und „Storchennest“ eröffnen neue Kitaräume für Magdeburger

In Magdeburg wurden am 24. April die neuen Räume der Kitas "Storchenest" und "Spielinsel" eröffnet.(Bericht: Stefan Richter)

In den lichtdurchfluteten Räumen der sanierten Kitas „Spielinsel“ und „Storchennest“ in Magdeburg lässt es sich bestens spielen und toben. Die Begeisterung für die neuen, freundlichen Innenräume ist groß. Doch ein kleines Manko gebe es, wie Klaus Roth, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Evangelische Jugendhilfe erzählt, die Küche sei einfach für über 250 Kinder zu klein.