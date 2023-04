Das "Justiz-SEK" steht für gefährliche Einsätze. Zuletzt waren die Spezialisten bei einer Razzia in der JVA Halle. Mehr dazu im Video.

Halle/DUR - Es ist kurz vor 6 Uhr in der Justizvollzugsanstalt Halle. Eine Gruppe schwarz gekleideter Beamter – ausgerüstet mit Schutzwesten, Handschellen, Pfefferspray, kleinen Metallsonden und anderen Utensilien am Gürtel – schleicht nahezu geräuschlos über den Gefängnisgang. Dabei haben die 28 Spezialkräfte der Justiz auch große Koffer und Rucksäcke für ihre Razzia in der „Frohen Zukunft“ dabei.

Im Video: Spezialkräfte führen in der JVA Halle eine Razzia durch

Spezialkräfte der Justiz führen in der JVA Halle eine Razzia durch. (Schnitt: Bernd Stiasny / Kamera: Matthias Fricke)

Die Einheit ist eine Besonderheit der Justiz. Bei dem „Besonderer Sicherheits- und Revisionsdienst“ handelt es sich um durchtrainierte freiwillige Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten. Entweder zum aufwendigen Training, oder spätestens zur nächsten monatlichen Razzia in einer der Justizvollzugsanstalten trifft sich das „Justiz-SEK“ regelmäßig außerhalb des regulären Dienstplanes.