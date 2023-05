In Mansfeld-Südharz gönnten sich einige Bürger auch in diesem Jahr ein Schlammbad: Was steckt hinter diesem kuriosen Brauch? Mehr dazu im Video.

Video: Dreckschweine-Alarm in Sachsen-Anhalt - Was war da denn los?

Hergisdorf/DUR - Sie springen grölend immer wieder in eine Schlammkuhle, anschließend ziehen sie in weißen Hemden durchs Dorf: Beim traditionellen Dreckschweinfest haben junge Männer - teils in ausgefallenen Kostümen - im Landkreis Mansfeld-Südharz erneut ihren skurrilen Pfingstbrauch gefeiert. Doch wozu das wilde Sühlen in den Schlammgruben, das laut der Pfingstgesellschaft mehrere Hundert Jahre zurück reicht?

Im Video: Dreckschweinfest 2023 in Hergisdorf - Ein ungewöhnlicher Pfingstbrauch

Dreckschweinfest 2023: Junge Männer baden im Schlamm. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: Maik Schumann)

Das Volksfest hat in der Region von Sachsen-Anhalt Tradition – und ist sogar immaterielles Kulturgut. Das Ziel der Pfingstgesellschaft ist es den Winter zu verjagen und den Sommer zu begrüßen. So verkörpern jungen "Dreckschweine" die kalte Jahreszeit und springen immer wieder in ein Schlammloch.

Weiß gekleidete Läufer stellen dagegen den Sommer dar und gehen mit langen Peitschen dazwischen, bis das letzte Dreckschwein aus der Schlammkuhle vertrieben ist. Anschließend ziehen sich auch die Dreckschweine weißen Hemden über und alle ziehen gemeinsam durchs Dorf. Mehr dazu im Video.