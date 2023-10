Umbau Eisdom – Ärger vorprogrammiert? Im Video: Saale-Bulls-Chef über kompliziertes Bauvorhaben, Pannen und Aufstiegsziel

Zehn Jahre nach dem Saalehochwasser 2023, das auch die alte Eissporthalle am Gimmritzer Damm zerstörte, ist in Halle nun endlich der Weg frei für eine überfällige Modernisierung des provisorischen Eisdoms in der Selkestraße. 32,6 Millionen Euro soll der Um- und Ausbau kosten.