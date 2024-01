Halle/DUR - Sachsen-Anhalt hat das Hochwasser weiter nicht überstanden. In vielen Regionen sind Flüsse über die Ufer getreten. Felder, Straßen, Grundstücke stehen unter Wasser. Während sich die Situation an der Elbe langsam entspannt, erweist sich die Lage an der Helme in Mansfeld-Südharz weiter als brisant. Die aktuellen Entwicklungen in Bewegtbild.

1) Die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt: Elbe, Saale, Mulde etc.

Archiv, 27.12.2023: Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt.

Archiv, 27.12.2023: Hochwasser: Land unter in Wolmirstedt - Häuser sind in Gefahr.

Hochwasser an der Elbe bei Aken: Bereits am Mittwochvormittag, den 27.12. stand das Wasser bei knapp unter 5,50 Metern.

2) Angespannte Hochwasserlage im Elbegebiet bei Magdeburg

Archiv, 27.12.2023: Die Elbe hat sich in Magdeburg in einen breiten Strom verwandelt. Unter anderem sind viele Elbwiesen inzwischen überflutet. Wegen des Hochwassers besteht nun aber doch eine Verbindung auf dem Wasser bis hinein in den Industriehafen.

Archiv, 04.01.2024: Dramatischer Rettungsversuch: Warum es auch am Elbdeich zwischen Jerichow und Fischbeck Zäune gibt, die schützen - und töten.

3) Öffnung vom Pretziener Wehr zum Schutz der Städte Magdeburg und Schönebeck

Archiv, 28.12.2023: Das Pretziener Wehr nahe der Ortschaft Pretzien ist Teil eines Deichsystems zum Schutz der Städte Magdeburg und Schönebeck vor Hochwasser der Elbe. Am Donnerstagvormittag wurde diese geöffnet.

Archiv, 29.12.2023: Der Umflutgelände nach Öffnung der Pretzierner Wehr bei Magdeburg.

4) Angespannte Hochwasserlage in Mansfeld-Südharz

Archiv, 29.12.2023: Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken.

Archiv, 02.01.2024: Die Hochwasserlage bleibt im Mansfeld-Südharz weiterhin angespannt.

Archiv, 04.01.2024: Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Ministerpräsident Reiner Haseloff machen sich vor Ort ein Bild der Hochwasserlage in Mansfeld-Südharz.

5) Bilder des Schreckens - Rückblick auf die Flutkatastrophe 2013 in Sachsen-Anhalt

Vor zehn Jahren stand Mitteldeutschland das Wasser bis zum Hals. Zum zehnten Jahrestag der Flutkatastrophe erinnert wir an die Ereignisse zurück. Mehr dazu im Video.

Das Hochwasser von 2013 ist in Sachsen-Anhalt bis heute unvergessen.

Das Jahrhunderthochwasser stellt sogar die Flut im Jahr 2002 noch in den Schatten. Ein Rekordpegel jagt den nächsten: ein Wasserstand von 6,52 Meter an der Weißen Elster in Zeitz, 8,10 Meter an der Saale in Halle-Trotha, 7,48 Meter an der Elbe in der Landeshauptstadt Magdeburg.